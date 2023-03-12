【丈夫出軌】老公赴泰見小三辯稱學雞飯　妻怒揭出軌過程卻因奶奶一句話心淡

▲ 妻子嬲爆公開小三與渣男的照片。

與丈夫育有4名子女的華裔女子近日在網上公開丈夫的出軌經過，女事主稱丈夫已經出軌超過1年，不單拋妻棄子，對4個仔女不聞不問，與妻子爭執期間更拿兒子出氣，而奶奶的一句說話更令女事主心寒。

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據馬來西亞媒體《中國報》報道，該女事主上月於個人facebook撰文公開丈夫出軌超過1年的經過，她指本來與對方育有4名子女，但對方於去年1月有出軌跡象，又不放心思在家庭上，過時過節只會一直玩手機，甚至對子女們不聞不問。

女事主後來得悉丈夫結識了一名泰籍女子，兩人更在網上公開合照，當中會以「老公」、「老婆」相稱，更會發表「愛的宣言」，丈夫完全不放妻子在眼內。

女事主續稱，丈夫於去年3月3日生日時未有回家，女兒第一天上幼稚園、兒子第一天上小學，對方也從未理會。

後來女事主向丈夫攤牌，但對方亳無悔意，辯稱跟小三在一起只是利用她，因為她懂廚藝可以幫忙經營餐廳。直到去年12月，丈夫再三保證要去吉隆坡學習製作雞飯，但問到位置，他只含糊稱因有很多分店，未知實際位置，並指老闆的工人會幫忙載他過去。

後來直到兒子生日翌日，丈夫表示自己沒有帶電話就出門，女事主便知道對方去泰國會見小三。而在去年3月12日，女事主因為出軌問題與丈夫發生爭執，期間丈夫更拿兒子出氣，女事主氣得大叫︰

你以後不要再回這個家了。

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結果丈夫拿著「女事主叫他別再回家」這個藉口，反指這個是他繼續出軌的原因。而今年1月1日是丈夫與小三的周年紀念日，丈夫選擇去泰國與小三慶祝，沒有與妻子及4子女過新年。面對丈夫出軌，奶奶只是冷冷一句:

我兒子出軌又怎麼樣？

女事主表示當時聞言感到心灰意冷。她的經歷引來不少網民留言，怒斥丈夫自私又不負責任，「4個兒女就要在單親家庭下成長，他有想過嗎？」、「這人渣根本不想再為這個家庭付出」、「為了自己爽就嫌棄多年陪伴的妻子，最自私就是這種人」。

有不少網民表示同情之餘，也為事主打氣，「這種時候為了小孩也要堅持下去」、「趕快離婚吧，沒了丈夫，但也有更多愛你的人支持你」、「雖然是慘痛的經歷，就慢慢放下怨恨，和小孩建立新生活吧」。

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責任編輯︰王明芳