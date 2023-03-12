【照顧者悲歌】中風母臥床20年確診新冠　孝子拋母落樓再跳下輕判3年

▲ 中風母臥床20年確診新冠，孝子拋母落樓再跳下，輕判3年。

長期照顧者的壓難以想像，台灣屏東縣去年發生一宗令人鼻酸的案件。一名許姓男子將中風又確診新冠肺炎的母親，從住所2樓陽台拋落地面，其母送院後證實不治。男子被起訴「殺害直系血親尊親屬罪」，日前法院判刑出爐，男子被輕判有期徒刑3年，褫奪公權2年。

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據台媒報道，法院判決書指出，屏東縣一名許姓男子，在去年5月27日下午約4時，將長年臥病在床、無法行動說話，且確診新冠肺炎的張姓母親，從住所2樓陽台處抛落至住所外的路面上，致許母親身上多處骨折、臟器破裂及身體擦傷，送院後不治。

男子將母親自2樓拋落後，亦隨後從2樓陽台跳落，導致腳部受傷。法官指出，死者因中風而臥病在床，20多年來無法自理生活，期間一直是由身為被告的兒子照顧。而被告也盡心照顧死者，一直未婚，家中收入全靠補助金及被告兄長的工作收入來支撐。

法官認為，被告將母親拋落後，再一併跳下的舉動，顯然是打算一齊尋死。體念被告及死者屬社會上的弱勢家庭，案情屬「長照悲歌」，故輕判被告有期徒刑3年，並宣告褫奪公權2年。

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責任編輯：羅嘉欣