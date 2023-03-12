  • 25°C
香港時間 : 2023312日 (週日) 16:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【照顧者悲歌】中風母臥床20年確診新冠　孝子拋母落樓再跳下輕判3年

健康 16:15 2023/03/12

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

中風母臥床20年確診新冠，孝子拋母落樓再跳下，輕判3年。

長期照顧者的壓難以想像，台灣屏東縣去年發生一宗令人鼻酸的案件。一名許姓男子將中風又確診新冠肺炎的母親，從住所2樓陽台拋落地面，其母送院後證實不治。男子被起訴「殺害直系血親尊親屬罪」，日前法院判刑出爐，男子被輕判有期徒刑3年，褫奪公權2年。

最新影片：

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】流行性腦膜炎專攻BB致命率達10%　爸媽憂心親吻嬰兒會致感染？

據台媒報道，法院判決書指出，屏東縣一名許姓男子，在去年5月27日下午約4時，將長年臥病在床、無法行動說話，且確診新冠肺炎的張姓母親，從住所2樓陽台處抛落至住所外的路面上，致許母親身上多處骨折、臟器破裂及身體擦傷，送院後不治。

男子將母親自2樓拋落後，亦隨後從2樓陽台跳落，導致腳部受傷。法官指出，死者因中風而臥病在床，20多年來無法自理生活，期間一直是由身為被告的兒子照顧。而被告也盡心照顧死者，一直未婚，家中收入全靠補助金及被告兄長的工作收入來支撐。

法官認為，被告將母親拋落後，再一併跳下的舉動，顯然是打算一齊尋死。體念被告及死者屬社會上的弱勢家庭，案情屬「長照悲歌」，故輕判被告有期徒刑3年，並宣告褫奪公權2年。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

中風 壓力 網絡熱話 骨折 健康問題 肺炎 新冠肺炎 台灣

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】翁靜晶揭太平館劫案秘密　「雙槍王」透過葉繼歡道歉
16:29 2023/03/11
【蔡天鳳碎屍案】翁靜晶揭太平館劫案秘密　「雙槍王」透過葉繼歡道歉
【家庭糾紛】新抱迫住幫奶奶洗內衣褲訴苦　反被老公提離婚奶奶開Live下跪道歉
16:08 2023/03/11
【家庭糾紛】新抱迫住幫奶奶洗內衣褲訴苦　反被老公提離婚奶奶開Live下跪道歉
【以神之名】方力申未能陪女友葉萱赴韓　小方眼泛淚光解釋原因
11:15 2023/03/11
【以神之名】方力申未能陪女友葉萱赴韓　小方眼泛淚光解釋原因