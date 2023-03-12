【財爺網誌】陳茂波︰要集中精力和資源　心無旁騖全力發展經濟

▲ 陳茂波表示，要集中精力和資源，心無旁騖全力發展經濟。（資料圖片）

財政司司長陳茂波指，香港發展正值關鍵階段，在「愛國者治港」局面，更加穩固形勢下，要集中精力和資源全力發展經濟，全面推進高質量發展的目標。

陳茂波今日在網誌中表示，今年的全國兩會，確定了全年經濟發展的多項目標，更重要的是強調「牢牢把握高質量發展」這個首要任務。

他續指，香港發展正值關鍵階段，要更加集中精力和資源，心無旁騖地全力發展經濟，全面推進高質量發展的目標，透過科技創新、模式創新、制度創新，力求推進經濟的多元化和縱深發展，讓發展成果不斷轉化為生活質素的提升。

他認為，百年未有之大變局正不斷演變之際，既要讓香港金融市場保持創新動力和蓬勃發展，以鞏固及提升國際金融中心的優勢，也要高度重視統籌發展與安全。

陳茂波表示，政府將全力加速科技創新及應用，以落實高增值發展的內涵，並在激烈的國際競爭中，開闢發展新領域，創出新優勢。

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責任編輯：趙居逸