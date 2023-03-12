【流水落花】由電視閒角到與鄭秀文合作電影做男一　陸駿光感激太太：佢無勸過我轉行

現年45歲的陸駿光（嗱喳）在2002年參加TVB訓練班入行，曾做足9年閒角受盡冷嘲熱諷，及至2012年轉投王維基旗下，於港視爭取發牌集會模仿《半澤植樹》諷刺政府才廣為人識，被稱「港版堺雅人」。

入行20年，陸駿光多次男一夢碎，同事更一度誤以為他會自殺。不過，陸駿光亦因在港視3年與新片導演賈勝楓的編劇太太羅金翡結緣，促使他今天有機會接拍賈勝楓首次執導的電影《流水落花》，夥拍巨星鄭秀文演寄養家庭夫妻，首嘗電影男一滋味。

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▲ 陸駿光接受《星光背後》主持人梁泰來（左）訪問。

被稱茄哩啡感難受

陸駿光今日（3月12日）接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，有四兄弟姊妹的他，出身中醫世家，陸駿光憶述當年獲父親鼓勵入行，可是於TVB做足9年跑，坦言入行以來，曾聽過不少冷言冷語。

他回憶，其中印象最深刻是有次與陳豪在九龍城拍攝外景後，正準備離開時被認出：「嘩！陳豪好有型啊，唉隔離嗰個『茄哩啡』！」令他頓時感到很hurt很難受，不斷質疑自己是否不應該留在這一行。

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▲ 《流水落花》

內心感愧疚



跳槽王維基之前的9年大台歲月，嗱喳指經常自責一直沒能力盡子女責任，沒付過家用之餘，更因為一次為慶祝母親60歲大壽深感難過。

他回憶說：「媽咪說想食鮑魚，三個兄弟就一心夾錢訂了一間很出名吃鮑魚的酒樓為媽咪慶祝，那天我已從戶口提多了3、4千元。怎料埋單十多個人，一看到張單，死喇！唔夠！那刻眼淚想標出嚟！」雖然最後有哥哥們付帳，但就令他更感愧疚。

▲ 《流水落花》

太太成能量泉源



王維基當年電視夢碎，陸駿光亦於2015年約滿失業，不過卻選擇同年與拍拖3年的圈外女友茵茵結婚，問陸駿光當年結婚有沒有擔心過收入不穩定，他說：「拍拖初期時早已認定她，太太是我的能量泉源，太太的出現令我的脾氣變得穩定。」

嗱喳坦言，過去有多次拍拖經驗，從前的戀情失敗，是因過去自己拍拖很自私：「或許我是演員又是細仔，常認為發洩情緒與脾氣是理所當然，完全沒想過對方感受。」

他指，太太的出現令他改變，會顧及對方感受外，同時亦感激太太在他事業未有起色時已願意付託終身，更一直送上鼓勵及支持，「她從沒勸過我轉行，每次我想放棄時，她都會鼓勵我，令我重拾追夢的決心。」

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