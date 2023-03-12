  • 25°C
香港時間 : 2023312日 (週日) 18:54
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兩會2023】劉兆佳料丁薛祥主管港澳事務　相信中央對港政策不變   

政治 17:28 2023/03/12

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

丁薛祥宣誓就任國務院常務副總理。（新華社圖片）

中央政治局常委丁薛祥接替出任國家副主席的韓正，出任國務院常務副總理，全國港澳研究會顧問劉兆佳估計，丁薛祥會同時接任中央港澳工作領導小組組長，主管港澳事務。不過，劉兆佳相信，中央對港澳政策不會因人事變化而有所改變。

劉兆佳解釋，中央對港澳的要求及發展目標，已清晰列明在黨章及二十大報告中，相信主管港澳事務者未來只需要按章辦事，執行既定政策。

港區人大代表團團長馬逢國則認為，港澳事務無論由哪位官員負責，都不會有太大分別。副團長陳勇則指，丁薛祥熟悉港澳事務，認為國家主席習近平在去年七一講話已強調一國兩制必須長期堅持，相信中央對港的關心只多不減。另一副團長吳秋北則指，領導人個人或有不同風格，但相信中央對香港的重視，對一國兩制的政策不變。

對於有傳聞指，兩會後或公布港澳辦會升格為中央直屬機構，馬逢國表示不宜評論，相信中央的政策是與時俱進。吳秋北則說，港澳系統即使有變化，都只會向好的方向調整，配合香港未來需要，毋須擔心。

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】流行性腦膜炎專攻BB致命率達10%　爸媽憂心親吻嬰兒會致感染？

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：趙居逸

相關文章

【23條立法】盧文端：兩會之後　中央及港府會具體審視23條立法
15:50 2023/03/10
【23條立法】盧文端：兩會之後　中央及港府會具體審視23條立法
【兩會2023】習近平全票連任　各界︰民心所向眾望所歸
16:51 2023/03/10
【兩會2023】習近平全票連任　各界︰民心所向眾望所歸
【兩會2023】李家超赴京列席人大閉幕會　將拜會中央部委及機構
今日 13:32
【兩會2023】李家超赴京列席人大閉幕會　將拜會中央部委及機構

你可能感興趣

【23條立法】盧文端：兩會之後　中央及港府會具體審視23條立法
15:50 2023/03/10
【23條立法】盧文端：兩會之後　中央及港府會具體審視23條立法
【兩會2023】習近平全票連任　各界︰民心所向眾望所歸
16:51 2023/03/10
【兩會2023】習近平全票連任　各界︰民心所向眾望所歸
【兩會2023】李家超赴京列席人大閉幕會　將拜會中央部委及機構
今日 13:32
【兩會2023】李家超赴京列席人大閉幕會　將拜會中央部委及機構
人權 地緣政治 選舉 財政政策 外交 人大政協兩會 劉兆佳 一國兩制 中共中央政治局 丁薛祥

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】Abby留給子女的說話曝光　無奈已沒機會看見孩子們長大
今日 10:15
【蔡天鳳碎屍案】Abby留給子女的說話曝光　無奈已沒機會看見孩子們長大
【蔡天鳳碎屍案】翁靜晶揭太平館劫案秘密　「雙槍王」透過葉繼歡道歉
16:29 2023/03/11
【蔡天鳳碎屍案】翁靜晶揭太平館劫案秘密　「雙槍王」透過葉繼歡道歉
【家庭糾紛】新抱迫住幫奶奶洗內衣褲訴苦　反被老公提離婚奶奶開Live下跪道歉
16:08 2023/03/11
【家庭糾紛】新抱迫住幫奶奶洗內衣褲訴苦　反被老公提離婚奶奶開Live下跪道歉