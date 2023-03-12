【兩會2023】劉兆佳料丁薛祥主管港澳事務　相信中央對港政策不變   

▲ 丁薛祥宣誓就任國務院常務副總理。（新華社圖片）

中央政治局常委丁薛祥接替出任國家副主席的韓正，出任國務院常務副總理，全國港澳研究會顧問劉兆佳估計，丁薛祥會同時接任中央港澳工作領導小組組長，主管港澳事務。不過，劉兆佳相信，中央對港澳政策不會因人事變化而有所改變。

劉兆佳解釋，中央對港澳的要求及發展目標，已清晰列明在黨章及二十大報告中，相信主管港澳事務者未來只需要按章辦事，執行既定政策。

港區人大代表團團長馬逢國則認為，港澳事務無論由哪位官員負責，都不會有太大分別。副團長陳勇則指，丁薛祥熟悉港澳事務，認為國家主席習近平在去年七一講話已強調一國兩制必須長期堅持，相信中央對港的關心只多不減。另一副團長吳秋北則指，領導人個人或有不同風格，但相信中央對香港的重視，對一國兩制的政策不變。

對於有傳聞指，兩會後或公布港澳辦會升格為中央直屬機構，馬逢國表示不宜評論，相信中央的政策是與時俱進。吳秋北則說，港澳系統即使有變化，都只會向好的方向調整，配合香港未來需要，毋須擔心。

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責任編輯：趙居逸