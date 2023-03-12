【無性生活】夫妻結婚10年從無性生活　老婆為丈夫找性伴侶結局極窩心

▲ 夫妻結婚10年從無性生活，老婆為丈夫找性伴侶，結局極窩心。

性生活是夫妻關係中的一環，但台灣一名男子日前卻在網上發文，指與妻子結婚10年都是過著「無性生活」，原因是妻子成長時期曾遭遇過性侵陰影。而妻子為此也感到內疚，竟直接把妓女叫回家中，以求解決丈夫的性需要。

一名男網民日前在網上討論區Dcard發帖，指和老婆結婚快10年，一直過著「無性生活」，而原因是老婆在中學時期，曾分別被父親還有老師性侵，令她對性留下無可抹滅的心靈創傷，因此很抗拒看到男人的生殖器。而老婆甚至對男性有恐懼症，曾向無數心理醫生求醫，都無法平復內心傷痛，亦因此拒絕一切性行為。

事主表示理解妻子的狀況，因此自己30歲出頭正值壯盛期，但也從未強迫過妻子，10年以來都是靠自慰解決性需要。然而，妻子亦認為要丈夫一直忍耐著性需要不太好，曾委婉向丈夫表示，他可以找性伴侶。

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事主覺得找性伴侶已有精神出軌的感覺，深愛妻子的他因此當場拒絕。過一陣後，妻子又提議事主可嫖妓，更強調「這樣比較不會有心靈負擔」，而金錢可由妻子支付，事主聞言依舊拒絕。豈料，妻子之後竟直接找妓女來到家中，嚇得事主立即拿出1,000元新台幣，把該名妓女趕走。

事主事後也表示，他其實當下是有出現生理反應，令妻子不禁竊笑他是「有色心沒色膽！」不過妻子事後也承認「過火」，並表示希望丈夫以後有任何想法，都能跟她一起討論。

而事主最後亦說出心底話，表示自己已忍了10年，並且未來也願意繼續忍下去。他準備過幾天再跟妻子一次過談清楚：「我很愛她，她也很愛我，我們彼此也都不想要做出傷害彼此的事情。」獲不少網民大讚事主是好男人。

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責任編輯：羅嘉欣