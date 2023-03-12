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《超級瑪利歐兄弟大電影》終極預告曝光　經典電子遊戲角色現身大銀幕

娛樂 17:52 2023/03/12

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

《超級瑪利歐兄弟大電影》

改編自家傳戶曉遊戲的《超級瑪利歐兄弟大電影》（THE SUPER MARIO BROS. MOVIE）將40年來流行文化中無人不曉的經典電子遊戲角色瑪利歐（Mario），首度以動畫方式搬上大銀幕，而終極預告亦已推出。 

預告中，水管工瑪利歐(Mario)和弟弟路易吉（Luigi）原本在地底維修一條輸水道，但無意中進入一條神秘的管道，走進一個魔法新世界。

《超級瑪利歐兄弟大電影》

但兩兄弟不小心失散，瑪利歐為尋找路易吉，隨即展開一場偉大的歷險之旅。幸得蘑菇王國居民奇諾比奧（Toad）的熱心協助，以及統治者碧姬（Princess Peach）的悉心訓練，瑪利歐找到了他的強大力量，過關斬將完成使命。

《超級瑪利歐兄弟大電影》由多位荷里活巨星配音，包括：基斯柏特聲演瑪利歐（Mario）、安雅泰萊采兒聲演碧姬（Princess Peach）、查理丹聲演路易吉（Luigi）、積伯克聲演大魔王庫巴（Bowser） 、薛夫洛根聲演咚奇剛（Donkey Kong）、賽巴斯汀曼尼斯葛爾柯聲演拆屋工司派克（Spike）、基根米高奇聲演奇諾比奧（Toad）、 弗雷德阿米森聲演庫朗奇剛（Cranky Kong） 、奇雲米高理查森聲演卡美克（Kamek）。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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