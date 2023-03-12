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【無理要求】搭飛機遇母子要求讓出窗口位　女乘客一個原因拒絕獲網民力撐

親子 18:38 2023/03/12

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

女乘客加錢坐窗口位，拒絕讓出後，被一名人母責罵。

養兒100歲真的要長憂99？一名女子透露日前乘飛機時，遇到一對母子，母親要求女子讓出靠窗位置予她方便照顧兒子，該名女子因一個原因拒絕要求，遂被對方鬧爆直到飛機降落。

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這位女乘客名叫加格（Surya Garg），她表示自己額外支付了錢，所以能夠選擇靠窗位置，不過遇上一名母親要求她讓出靠窗的位置，換到中間隔幾排較中間的座位，讓她可以跟兒子一起坐。女乘客以為其兒子是需要大人照顧的小孩，但她的兒子看起來也有16或17歲，且身高目測有1米95的高大男孩。因此女乘客拒絕該母親要求:

沒有辦法，很抱歉，我加錢買了這個座位。

豈料對方即刻黑面，後來該母親坐在女乘客旁邊，兒子則坐在原本後排中間的位子，但這名母親全程都在小聲罵她髒話，令女乘客上網向網民發問：「是我做錯了嗎？」

大批網民紛紛力撐女子：「妳沒錯！他們看起來就是想買最便宜的票再請別人跟他們換座位」、「是她就應該多花點錢買連在一起的座位」、「妳1000%沒做錯」、「妳沒錯，那就是妳的位子，結案」。

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責任編輯︰王明芳

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