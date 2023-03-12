【單車盜竊】警方偵破內地網紅阿秋單車盜竊案　阿秋：感謝香港旺角警察的認真與高效率

▲ （抖音潮汕阿秋評論區侶行者圖片）

內地網紅阿秋在抖音帳號上載影片，稱「我騎中國騎了32個省份，一直單車都沒有被別人偷，沒想到來到香港單車被偷」。阿秋單車盜竊案於香港掀起熱話。昨日（11日）旺角刑偵偵破內地網紅「潮汕阿秋」單車盜竊案，拘捕一名本地男子涉盜竊罪。

阿秋得知警方‍迅速拘捕疑犯後，向旺角警區刑偵和警民關係組人員發訊息表示「谢谢你们警察同事」、「感谢香港旺角警察的认真与高效率努力的帮我找单车」。

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上周四（9日）下午警方接獲一名男子報案，指其鎖於旺角亞皆老街和花園街交界行人路旁欄杆上的單車不翼而飛，單車鎖被剪斷，懷疑被盜去。旺角警區刑事部人員立即展開深入調查翻查大量閉路電視‍後，昨晚在旺角區拘捕一名本地男子涉嫌盜竊罪，警方正追查單車去向。

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責任編輯：楊佩瑩