  • 25°C
香港時間 : 2023312日 (週日) 18:51
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【單車盜竊】警方偵破內地網紅阿秋單車盜竊案　阿秋：感謝香港旺角警察的認真與高效率

社會 18:12 2023/03/12

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（抖音潮汕阿秋評論區侶行者圖片）

內地網紅阿秋在抖音帳號上載影片，稱「我騎中國騎了32個省份，一直單車都沒有被別人偷，沒想到來到香港單車被偷」。阿秋單車盜竊案於香港掀起熱話。昨日（11日）旺角刑偵偵破內地網紅「潮汕阿秋」單車盜竊案，拘捕一名本地男子涉盜竊罪。

阿秋得知警方‍迅速拘捕疑犯後，向旺角警區刑偵和警民關係組人員發訊息表示「谢谢你们警察同事」、「感谢香港旺角警察的认真与高效率努力的帮我找单车」。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】流行性腦膜炎專攻BB致命率達10%　爸媽憂心親吻嬰兒會致感染？

上周四（9日）下午警方接獲一名男子報案，指其鎖於旺角亞皆老街和花園街交界行人路旁欄杆上的單車不翼而飛，單車鎖被剪斷，懷疑被盜去。旺角警區刑事部人員立即展開深入調查翻查大量閉路電視‍後，昨晚在旺角區拘捕一名本地男子涉嫌盜竊罪，警方正追查單車去向。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：楊佩瑩

抖音 網絡熱話 中國 旺角 單車 盜竊罪

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】Abby留給子女的說話曝光　無奈已沒機會看見孩子們長大
今日 10:15
【蔡天鳳碎屍案】Abby留給子女的說話曝光　無奈已沒機會看見孩子們長大
【蔡天鳳碎屍案】翁靜晶揭太平館劫案秘密　「雙槍王」透過葉繼歡道歉
16:29 2023/03/11
【蔡天鳳碎屍案】翁靜晶揭太平館劫案秘密　「雙槍王」透過葉繼歡道歉
【家庭糾紛】新抱迫住幫奶奶洗內衣褲訴苦　反被老公提離婚奶奶開Live下跪道歉
16:08 2023/03/11
【家庭糾紛】新抱迫住幫奶奶洗內衣褲訴苦　反被老公提離婚奶奶開Live下跪道歉