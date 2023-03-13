【廉政狙擊劇透】第16集劇情預告　韋繼明為方家晴被侵犯找卓以凡算帳

▲ 《廉政狙擊》

TVB劇《廉政狙擊》由黃宗澤、吳卓羲、王浩信、譚俊彥、胡定欣、蔡思貝、林夏薇、黃智雯等演出。第15集劇情講到洛子峰得知卓廷光夫婦派人侵犯方家晴，痛打卓以凡發洩，對他極其失望，兄弟矛盾升級。

第16集（13/3）

黎曉山怕方家晴日後再遭危險，力勸方家晴放棄卓以凡，然而方家晴對卓以凡一片深情，不肯聽黎曉山的勸告。

屠敏決定幫方家晴改頭換面，以助她贏得卓家的尊重。

黎曉山推斷父親黎正鈿包庇唐醒軒，所以才刻意叫停遠勝工業大廈升降機命案的調查，洛子峰認為黎曉山出於私人恩怨而針對黎正鈿，更向黎正鈿示好，令黎曉山十分生氣。

洛子峰衝口而出向黎曉山表示好感，黎曉山怒氣盡消，心花怒放。

卓以凡發現車內有一枚不明來歷的偷聽器，懷疑是父親卓廷光所為。

韋繼明暗中打探消息，想調查是否有警隊高層管理人員與卓廷光勾結，並瞞著上司私下查出Linda Li假扮卓廷光的時間證人，令卓廷光得以洗脫殺人嫌疑。

韋繼明為了方家晴被侵犯一事，找卓以凡算帳，反被卓以凡嚴厲警告，要求他不要再纏著卓廷光。

最新影片推介：林景程專訪