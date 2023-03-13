【充電意外】媽媽手機放床上充電突爆炸　8個月大女嬰嚴重燒傷身亡

▲ 印度一名媽媽將手機放床上充電突然爆炸，床上的8個月大女嬰嚴重燒傷不治。

手機充電的位置最好遠離小朋友，以免發生危險。印度最近出現一宗致命家居意外，一名媽媽將手機放在床上充電，結果手機電池突然爆炸，導致在床上熟睡的女兒嚴重燒傷不治，媽媽事後非常自責。

將充電手機放女兒旁

綜合外國傳媒報道，事發在印度北部邦巴雷利（Bareilly），媽媽Kusum Kashyap、爸爸Suneel Kumar Kashyap與兩名女兒同住，當日媽媽將8個月大的小女兒Neha放在床上睡覺，並把手機放在她旁邊充電，不料手機電池突然爆炸。當時媽媽不在房間內，當她聽到一聲巨響後馬上衝進房間，驚見女兒受傷後大聲呼救。警方指女嬰嚴重燒傷，送院後不幸身亡。

兩夫妻事後接受當地傳媒訪問時表示，出事的手機在6個月前購買，但過去數星期已發現手機電池出現膨脹問題。身為工人的爸爸指出，一家人所住的房子仍在建設中，因還未接駁電源關係，他們當時使用太陽能電池板為手機充電，怎料發生爆炸事故。

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這對夫妻育有兩名女兒，除了8個月大的細女Neha外，還有5歲大女Nandini。他們對於痛失細女非常傷心，媽媽更難過自責︰「我從沒想過手機對女兒來說可以是致命的，否則我不會放在那裡。」

兩夫妻有感今次意外是他們疏忽引致，沒打算向手機製造商追究及提出訴訟。而爸爸的家人透露，他們因家貧未能負擔女兒的治療費用，否則或許能保住女兒性命。

3招安全充電秘訣

TOPick曾訪問前理工大學電力電子研究中心專家周海林博士，他表示要安全充電避免爆炸，需留意以下3點：

1. 要經常使用

周海林指，「尿袋」要經常使用，其壽命才會長久。如充電後不使用反而會減低充電池壽命。「如果一直只使用某部分化學物料，其他部分就不活躍，續航力愈來愈短，壽命亦更短。」

2. 少於10%電量才充電

「尿袋」經常充電會影響壽命，建議電池剩餘少於10%電量才是充電最佳時機。

3. 小心誤買假貨

假貨出事機會明顯更高，市面上亦有不少小米流動充電器的假貨。不想誤買冒牌貨，可參考香港海關之前提出三招教你分真假：

- 正版「尿袋」打開時，充電指示燈內裏的LED燈孔內透出白色遮光紙，顯示燈光均勻，但冒牌貨沒有遮光紙，故LED燈直射而出，燈光不均。

- 正版貨的品牌字樣較啞色，冒牌貨則較鮮色。

- 正版出產容量為5200、10400和16000mAh，但冒牌則另有8800和20800mAh。

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