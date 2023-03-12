【九龍東發展】九龍東CBD2逐步成形　政府會適時推出區內的商業用地

▲ 香港經濟發展因新冠病毒疫情而受挫，影響市場對區內商業樓面的需求。政府會繼續鞏固九龍東作為CBD2的地位，適時推出區內的商業用地。（發展局FB圖片）

過去幾年，香港經濟發展因新冠病毒疫情而受挫，影響市場對區內商業樓面的需求。政府表示，會繼續鞏固九龍東作為CBD2的地位，參考經濟復甦步伐、市場承接能力等因素，按步就班、適時推出區內的商業用地。

過去10年，九龍東起重大變化，政府透過規劃新的啟德發展區、活化海濱及活化工廈政策，創造新區域。同時帶動觀塘和九龍灣一帶的舊工業區重新發展，新舊區有機融合，促進九龍東轉型為第二個核心商業區（CBD2）。九龍東的商業樓面面積在過去10年增加約9成，達320萬平方米，當中包括60多座重建或改裝的私人工廈。連同正在興建或已獲批的項目，區內商業樓面面積將達400多萬平方米，規模與中環核心商業區相若。未來還會有其他商業用地陸續出台，包括啟德發展區內多幅合共提供約91萬平方米樓面面積的商業用地。

活化工廈政策在促進九龍東轉型起一定作用。政府於2010年推出第一輪全港適用的活化工廈政策，在首輪計劃下，九龍東已獲批核的整幢改裝或重建項目的宗數佔全港總數達45%。第二輪計劃在2018年實施後至去年年底，九龍東所佔的比例更達65%，持續推動舊區更新。

除商業發展外，政府銳意把九龍東構建為一個智慧、綠色及具抗禦力的地區，並在加強連繫、改善環境、地方營造幾方面着力。目前，已完成新建或翻新區內超過26公頃的公共休憩用地，包括觀塘海濱花園和InPARK等，臨華街遊樂場改裝工程也剛完工，將逐步開放給市民使用。發展局致力推展「易行九龍東」的概念，亦正逐步落實一套由綠色走廊／連線、行人天橋、隧道及自動行人道組成的綜合行人網絡，優化行人環境。

▲ 觀塘海濱天橋底柱墩完成翻新，換上新的巨型藝術壁畫。（發展局FB圖片）

最近觀塘海濱天橋底柱墩完成翻新，換上新的巨型藝術壁畫，為該處的公共空間添上新面貌。觀塘繞道下的反轉天橋底場地現已成為廣受市民歡迎的藝術文化創意空間，至今共舉辦了1,300多項不同類型的活動，吸引超過60萬人次參與，為社區發展帶來新動力。

▲ 有區内團體於去年6月起，率先於避風塘舉辦定期平板賽艇課程。（發展局FB）

發展局致力推動觀塘避風塘水體共享建議，以推廣水上康樂活動及加強周邊的活力，有區内團體於去年6月起，率先於避風塘舉辦定期平板賽艇課程。

▲ 「我的九龍東(MyKE)」手機應用程式推出全新功能「暢行助手」，為視障或有需要人士提供室內和室外無間斷語音導航。（發展局FB圖片）

另外，今年1月「我的九龍東(MyKE)」手機應用程式推出全新功能「暢行助手」，為視障或有需要人士提供室內和室外無間斷語音導航，功能覆蓋九龍東內港鐵站和地標式購物商場，令更多人士能利用以包容性設計的行人網絡暢遊九龍東。

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責任編輯：楊佩瑩