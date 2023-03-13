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【奧斯卡2023】楊紫瓊奪金像獎影后　成奧斯卡首位華裔最佳女主角得主

娛樂 11:30 2023/03/13

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

楊紫瓊於奧斯卡封后！楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）撃敗勁敵《TÁR》姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）奪金像獎最佳女主角，成奧斯卡首位華裔影后！

楊紫瓊台上略帶激動並眼含淚水，表示感謝電影台前幕，她說夢想成長，叫大家不要放棄。她又稱：「獻給世上所有母親，沒有她們沒有這電影，她們才是超級英雄。」

她稱自己媽媽在大馬也看直播，她真心感謝家人，又提到要感激香港這個地方，令她可以在事業起埗，走到今日。

華裔女星楊紫瓊在1962年於馬來西亞出生，曾立志成為芭蕾舞舞蹈家，於15歲往英國皇家舞蹈學院主修芭蕾舞，可是兩年後卻因意外令脊椎受傷被迫終止練習，雖然芭蕾舞夢碎，但當中訓練為她日後成武打女星奠下基礎。

【奧斯卡2023】班頓費沙《鯨》演淪落人衝擊影帝　日花6小時變300磅癡肥漢

《奇異女俠玩救宇宙》

憑《皇家師姐》成打女一姐

她在1983年參加「馬來西亞小姐」並奪冠，在1984年獲邀到香港與周潤發合拍廣告片，由此與香港結緣，同年演電影處女作《貓頭鷹與小飛象》。

為在當時女星中突圍，她改為走打女路線，1985年推出《皇家師姐》大受歡迎，由此成香港動作演員一姐。在1988年，因為與商人潘迪生結婚急流勇退息影。

但婚姻只維持到1991年，她在離婚後復出，出山之作為與成龍合作的電影《警察故事3 超級警察》，再度攀上事業高峰。

《皇家師姐》

成功打入荷里活

在1997年，她獲邀擔任《新鐵金剛之明日帝國》（Tomorrow Never Dies）的女主角，由此打入荷里活。

之後，在2000年，參演李安作品《臥虎藏龍》，事業在國際再攀新高峰。

《臥虎藏龍》

《奇異女俠》屢奪殊榮

今次更憑《奇異女俠玩救宇宙》成奧斯卡首位華裔影后，而她之前已憑此片獲金球獎最佳（音樂及喜劇類）電影女主角、美國演員工會獎最佳女主角獨立精神獎最佳主角演出、國家評論協會最佳女主角等。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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