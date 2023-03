【奧斯卡2023】楊紫瓊奪金像獎影后　成奧斯卡首位華裔最佳女主角得主

楊紫瓊於奧斯卡封后!楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)撃敗勁敵《TÁR》姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)奪金像獎最佳女主角,成奧斯卡首位華裔影后!

楊紫瓊台上略帶激動並眼含淚水,表示感謝電影台前幕,她說夢想成長,叫大家不要放棄。她又稱:「獻給世上所有母親,沒有她們沒有這電影,她們才是超級英雄。」

她稱自己媽媽在大馬也看直播,她真心感謝家人,又提到要感激香港這個地方,令她可以在事業起埗,走到今日。

華裔女星楊紫瓊在1962年於馬來西亞出生,曾立志成為芭蕾舞舞蹈家,於15歲往英國皇家舞蹈學院主修芭蕾舞,可是兩年後卻因意外令脊椎受傷被迫終止練習,雖然芭蕾舞夢碎,但當中訓練為她日後成武打女星奠下基礎。

▲ 《奇異女俠玩救宇宙》

憑《皇家師姐》成打女一姐

她在1983年參加「馬來西亞小姐」並奪冠,在1984年獲邀到香港與周潤發合拍廣告片,由此與香港結緣,同年演電影處女作《貓頭鷹與小飛象》。

為在當時女星中突圍,她改為走打女路線,1985年推出《皇家師姐》大受歡迎,由此成香港動作演員一姐。在1988年,因為與商人潘迪生結婚急流勇退息影。

但婚姻只維持到1991年,她在離婚後復出,出山之作為與成龍合作的電影《警察故事3 超級警察》,再度攀上事業高峰。

▲ 《皇家師姐》

成功打入荷里活

在1997年,她獲邀擔任《新鐵金剛之明日帝國》(Tomorrow Never Dies)的女主角,由此打入荷里活。

之後,在2000年,參演李安作品《臥虎藏龍》,事業在國際再攀新高峰。

▲ 《臥虎藏龍》

《奇異女俠》屢奪殊榮

今次更憑《奇異女俠玩救宇宙》成奧斯卡首位華裔影后,而她之前已憑此片獲金球獎最佳(音樂及喜劇類)電影女主角、美國演員工會獎最佳女主角獨立精神獎最佳主角演出、國家評論協會最佳女主角等。

