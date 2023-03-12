【食用安全】旺中買台式飲品　港女飲一半發現「附贈不明器皿」

▲ 旺中買台式飲品，港女飲一半發現「附贈不明器皿」。

台式飲品深受港人歡迎，但最近就有一名網民，表示在旺角買了3杯台式飲品，意外發現其中一杯含不明金屬器皿。事主其後向飲品店客戶服務員反映事件，獲對方回覆可自行再去店鋪重新拿一杯飲品，事主質疑客服態度不好：「連一句sorry都冇」，事件也因此引起網民廣泛討論。

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據Facebook群組「中伏飲食報料區」，有網民昨日圖文並茂，表示在一杯台式飲品中發現一個不知名器皿，並附上自己與客服的對話，直指對方未有就事件致歉：

飲完先發現入面有個不知名器皿，算唔算中伏飲食 ，CS連一句sorry都冇

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不少網民議論紛紛，部分網民更建議事主報食環署。有網民就盛讚事主好人：「仲要幫佢洗乾淨，樓主你真好人」，惟事主表示：「我其實唔知係乜，朋友話係shaker蓋，用洗潔精洗咗架，仲晾乾咗，茶漬就幫佢唔到嘞，不過依家想掉咗佢。」

又有網民提醒事主：「佢同你跟單嘢又畀多杯你就最好即日去間店度，唔好下星期先去。」而事主則回覆：「其實冇諗住搲佢賠返杯飲品，想話佢地知有咁情況，同埋睇下會唔會要返舊野，估唔到CS連sorry都冇句」點擊睇更多留言：

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責任編輯：羅嘉欣