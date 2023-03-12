【支聯會拒交資料案】歐盟指判決壓制自由　港府、駐港公署反駁促停止干涉香港事務

▲ 港府強調，司法機關依法獨立行使審判權。（資料圖片）

外交部駐港特派員公署批評，歐盟對外行動署發言人就有關支聯會拒交資料案件「說三道四」，促停止詆毀香港法治和司法獨立。港府亦發聲明譴責，形容是對本港刑事司法程序的肆意抹黑，表示強烈不滿和堅決反對。

已解散的支聯會拒絕向警方國安處提交資料案 ，前副主席鄒幸彤等三人罪成，各被判囚4個半月。歐盟對外行動署表示，判決是政權濫用法律，壓制基本自由。

外交部駐港公署今日發聲明反駁指，支聯會有關成員抗拒配合香港警方依法提出的要求，特區司法機關對其依法審判，是維護香港國安法的必要之舉，批評歐盟對外行動發言人對案件說三道四，粗暴干涉香港事務和中國內政。

港府發言人則，在《基本法》和《香港人權法案》的保障下，所有面對刑事指控的人都有權並會接受司法機關的公平審訊。發言人強調，法院嚴格按照證據和所有適用法律判案。

發言人續指，任何人詆毀香港法治，試圖破壞香港繁榮穩定，只會自暴其短，理屈詞窮，絕不會得逞。特區政府強烈敦促歐盟相關官員，立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為。

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責任編輯：趙居逸