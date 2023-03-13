【中小學擁抱ChatGPT】校長直認難防學生「抄功課」　關鍵貫輸正確價值觀

▲ 程志祥直言，難免會有學生做功課時照抄AI生成內容，學校需教育學生正確使用科技。（梁偉榮攝）

AI聊天機械人ChatGPT熱潮勢不可擋，有香港小學生也懂得透過虛擬私人網絡（VPN）註冊使用，有中、小學校長均直認難防學生用ChatGPT生成內容「抄功課」，但強調教師最重要是向學生灌輸正確使用新科技的價值觀，平日亦會多加觀察學生課堂表現，防止學生做功課時「直抄」ChatGPT，並會靠紙筆測驗考試把關。

本港大專學界對於是否准許學生使用ChatGPT，以及應對所引起的「AI請槍」問題仍無統一取態。中華基督教青年會小學校長程志祥表示，該校部分學生已向他直認有註冊使用ChatGPT，或使用「免VPN」的簡化版應用程式Poe，加上目前並無完全有效檢測「抄AI」的方法，笑言「道高一尺，魔高一丈」，相信更難杜絕中學生及大學生使用。

灌輸正確價值觀 AI作學習工具

程志祥承認難以監察學生在家使用ChatGPT的情況，「總有小朋友會係咁（直抄ChatGPT）」，他近日也遇到家長提問，出現ChatGPT後學生是否不再需要自己做功課？他即解釋運用新科技目的是幫助學生提升學習效能，他亦指ChatGPT並非洪水猛獸，學校更需將ChatGPT的「正確功能」放入教學平台，並向學生灌輸正確價值觀，教育學生將AI視作學習工具，「以前講專題研習，都有『專題抄襲』，講到最尾，學校只可以教育學生自發向正確適合方向運用。」而該校作文多數在課堂上完成，相信學生難以照抄AI。

香港聖公會何明華會督中學校長金偉明則說，得悉不少學生也有自行使用ChatGPT，相信會成為大趨勢，直言難以防止學生做功課時「照抄」，但該校設有密集小測，連同考試也是「Closed-book」，屆時就會「見真章」。金偉明亦指，ChatGPT回答內容並非100%正確，「某些理論由誰人提出，都會答錯。」他認為學校應做好資訊素養教育，「學生要自己消化過濾先可以交，可以當ChatGPT做personal tutor（個人導師）。」

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記者：馮琪雅、梁凱婷