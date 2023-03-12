【減肥大作戰】1種咖啡熱量是美式咖啡62倍　營養師：飲1個月肥10磅

▲ 1種咖啡熱量，是美式咖啡的62倍。

咖啡是不少人一日的開始，但有營養師就指出，不同種類的咖啡，熱量可差距甚遠。其中一杯Mocha的咖啡熱量，就是黑咖啡的62倍，每天飲Mocha，熱量不僅會一直向上堆，如以一天飲2杯來計算，一個月更可變肥4.7公斤。

台灣營養師程涵宇指出，很多人為了減脂減重，會先劇烈改變飲食，由平常一天吃5餐，變成一天吃1餐，由大魚大肉、宵夜零食不離手，突然變成「生菜富翁」。但她提醒，這種減肥方法難以持續進行，因此失敗機率都極高。

她建議，可以從日常生活中的飲食來「無痛微調」，例如每天會飲的咖啡。她並列出多款咖啡口味的熱量，如一天飲2杯Mocha，一星期已吸收8,060千卡，一個月就累積了35,695千卡，亦即會變胖4.7公斤。

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而焦糖瑪奇朵（Caramel Macchiato）的熱量也不容小看，一天飲2杯，一星期已等於喝下4,810千卡，一個月就累積21,302千卡，亦即會變胖2.8公斤。

而如果一天飲12杯Latte，一星期就攝取了1,180大卡，一個月下來共累積5,226千卡，也就是會變胖0.7公斤。相反，黑咖啡熱量最低，就算一日飲2杯，一周也只是攝取了130大卡，即使飲一個月，體重幾乎不會有變化。

程涵宇表示，平常就飲Mocha、焦糖瑪奇朵的人，只要微微調整飲食習慣，即可見到效果。她建議大家選擇喝熱量最低的黑咖啡或無糖Lattee，而她亦引述一項30年的長期研究，指黑咖啡能降低心臟病、第二型糖尿病風險，還能夠幫助抗憂鬱、降低胰島素阻抗，以及身體發炎反應，能促進代謝，減少體脂。

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責任編輯：羅嘉欣