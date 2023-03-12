【基層體驗】社協大角嘴唐樓設「侷住體驗館」一比一還原劏房環境　無家者化身導賞員分享生命故事盼踢走標籤

▲ 社協大角嘴唐樓設「侷住體驗館」，家者化身導賞員希望踢走標籤（林翔宇攝）

基層市民多年來不只備受「住屋貧窮」的困擾，居所惡劣及無家者更容易被公眾標籤。社區組織協會（社協）於大角嘴一個唐樓單位設立「侷住體驗館」，並於昨日（12日）舉行啟動禮，展館以「一比一」還原基層的居住實境，亦有無家者及不適切居所的街坊化身導賞員，細訴生命故事，加深公眾對基層生活的認識。選委界立法會議員江玉歡表示，展館勾起兒時在旺角豉油街的生活點滴，盼望社會用尊重的眼光看待基層。

展館内有板間房、閣仔房、共用廁所及廚房，亦保留單位内部原有具時代特色的間隔及裝修，包括懷舊地磚、窗花及通花屏風等，參觀過程中除了有逾10名無家者作為導賞員外，亦有前線社工引領討論，啟發參加者反思香港扶貧及房屋政策，思考如何將香港由「移居之城」變成「宜居之城」。

江玉歡出席啟動禮時憶述，兒時曾居於旺角豉油街的板間房約10年，明白作為基層的不易，亦遺憾很多市民活於貧苦之中，而展館其中一個作用是希望透過教育公眾，盼望以尊重的眼光看待基層，達至「消除歧視，踢走標籤」。

有參觀展館的中五學生表示，真正感受到「好熱、好迫」，有種「焗住」的感覺。負責帶隊的學校老師指，現時學生更習慣生活於網上虛擬世界，疫情期間亦較難讓他們親身感受基層生活，而這次帶學生到場參觀真實的劏房環境，當中的空間感及與導賞員的交流都無法被網絡取代，並認為展館是教育界寶貴的社區學習資源。

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「侷住體驗館」現階段只接受團體預約及參觀，每人收費150元，相關收益作支持社聯的導賞員服務發展及基層居民扶貧工作，有興趣團體可致電2713 9165或2725 3165（陳先生/蔡姑娘），或電郵至soco@soco.org.hk查詢。

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記者：李芷玲