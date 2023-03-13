【ChatGPT】AI科技早已走入本港校園　津小AI課程助學生製作智能捕鼠器

▲ 胡同學及蘇同學利用AI製作捕捉老鼠機關。（梁偉榮攝）

去年11月首度亮相的AI聊天機械人ChatGPT引起熱議，事實上，AI科技教育近年已走入本港學界，有本地津小已推行校本AI課程，高小年級學生也有能力製作AI捕鼠機關及智能分類回收箱等。校方盼政府及大學多作探討AI如何作為提升學生學習效能，以適時開放更多權限予學生使用。

籲政府與學界探討 適時開放權限予學生使用

中華基督教青年會小學校長程志祥指，「小學生無可避免需要進入AI年代」，該校近年透過AI課程，教授AI元素軟件，更將電腦室改裝為「智能家居」概念的AI實驗室，設有語音控制電子器材，可聲控電燈、窗簾、投影機及顯示屏開關等，窗簾亦加入溫度及光感應器，大門亦設人面識別門禁系統，學校自行改裝耗費逾2萬元，並運用政府資助添置AI裝置及機械人，為學生提供訓練。

校方鼓勵學生體驗式學習AI科技，利用AI製作捕捉老鼠機關的高小學生胡同學及蘇同學指，機關應用AI偵測技術，只需在系統加入40張老鼠相片，便可從多方面識別老鼠特徵，機關採用的透明膠片設計，亦不會阻擋鏡頭，方便識別後立刻「落閘」捉老鼠，並加入具阻嚇作用的貓叫聲。學生共花上2堂課逾3小時完成機關，包括教授原理及完成組裝模型，有關內容亦加入到常規課程。

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程志祥亦指，就人工智能科技應用問題，教育界、大學、資訊科技公司及政府應該聚首討論，他冀盼政府及大學聯手牽頭進行研究，探討AI在不同方面對不同類型及水平學生的裨益，以及如何作為提升學習效能的工具。學校則有責任向家長解說應用方向。

記者：梁凱婷