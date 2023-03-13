【奧斯卡2023】關繼威奪最佳男配角　台上感謝妻子痛哭：要保持夢想

第95屆奧斯卡金像獎於香港時間（3月13日）早上舉行，今屆獎項焦點是《奇異女俠玩救宇宙》 （Everything Everywhere All at Once）入圍多個大獎，包括楊紫瓊跟姬蒂白蘭芝角逐影后，而戲中另一主角關繼威憑《奇異女俠玩救宇宙》奪最佳男配角。

關繼威上台十分激動，並痛哭表示，感謝電影的單位，他表示84歲的媽媽也在看，十分感恩。他指20年來妻子告訴自己「終有一日你的機會會來到！」並稱這是真的美國夢，希望大家都會繼續保持夢想。

他也是繼1985年美籍柬埔寨華人吳漢（本名吳潤漢）以《殺戮戰場》奪最佳男配角，第二位亞裔男演員奪此大獎。

▲ 《奇異女俠玩救宇宙》

而同片的珍美李寇鍾斯則奪最佳女配角。

▲ 珍美李寇鍾斯則奪最佳女配角。

獲史匹堡賞識

現年51歲的關繼威在1971年生於越南，是位越南華裔，父親來自中國內地、母親來自香港，後來移民到美國。

在1984年，他參演史提夫史匹堡執導《魔域奇兵》（Indiana Jones ad the Temple of Doom），影片大受歡迎成超人氣童星，後來他還參演另一賣座片《小靈精》（The Goonies）。之後，他轉型成為特技演員，同時也有在幕前演出，包括曾演港片《無限復活》等。

關繼威曾表示，拍《奇異女俠》之前，他在荷里活發展陷低潮，因工作和收入減少，幾乎連醫保都無法供款，後來獲經理人通知有機會拍《奇異女俠》，他覺自己要做得好，才不負家人的寄望。

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