▲ 甄子丹現身奧斯卡。

第95屆奧斯卡金像獎於香港時間(13號)早上舉行,今屆獎項焦點是《奇異女俠玩救宇宙》 (Everything Everywhere All at Once)入圍多個大獎,包括楊紫瓊跟姬蒂白蘭芝角逐影后,戲中另一主角關繼威奪角逐最佳男配角,珍美李寇鍾斯奪最佳女配角。

今年由楊燕子任評審主席,故亞裔人士備受重視,甄子丹今年獲邀任頒獎嘉賓資格,他今日以黑色禮服現身,在台上以介紹《奇異女俠玩救宇宙》 角逐最佳歌曲,並大騷流利英語。