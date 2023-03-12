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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
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【德國羽毛球公開賽】伍家朗落後下反勝奪男單冠軍　破3年錦標荒迎人生Big Day

社會 22:12 2023/03/12

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

伍家朗落後下反勝奪男單冠軍，德國羽毛球公開賽稱王。(BWF片段截圖)

2023年德国羽毛球公開賽，港將伍家朗今(12日)晚對陣來自中國的李詩灃，於落後一局下連追兩局，成功反勝奪得男單冠軍。伍家朗贏得今年首個國際賽冠軍，亦是他繼2020年泰國大師賽後再次登上冠軍寶座。

決賽對手中國球手李詩灃世界排名20。伍家朗首局被對方佔得優勢，雖然一度反先但被對方追至「刁時」下，讓李詩灃先贏22:20。不過伍家朗其後兩局漸入佳境，順利以21:18贏回一局。決勝局節奏十分緊湊，兩人多次打成平手，伍家朗最終再以21:18連勝兩局，勝出賽事。

即睇比賽精華

伍家朗於淘汰賽先後對戰另一名中國對手陸光祖、以及同門隊友李卓耀，並殺入決賽。是次比賽為伍家朗事隔三年後，再奪公開賽冠軍。

世界排名15位的伍家朗今年喜事重重，在今年2月14日情人節，先在社交網站大曬與另一半Charlotte的甜蜜結婚照；並在2月26日完成過大禮，帖文說：「話咁快就Big Day倒數最後一個月喇。」換言之，伍家朗贏得冠軍後，將會迎來另一人生大事。

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記者：陳展棋

 

 

 

運動員 比賽 伍家朗 羽毛球 德國 中國

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