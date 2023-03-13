【ChatGPT】中小學借助ChatGPT出題目改作文　設AI平台供學生直接使用

▲ 香港聖公會何明華會督中學部分老師已利用ChatGPT出數學題，圖中為該校教師。（受訪者提供圖片）

AI聊天機械人ChatGPT引起全球熱潮，本報發現本港部分中小學亦開始「擁抱ChatGPT」，借助其出題目、出通告等。天水圍中華基督教青年會小學更利用ChatGPT進一步開發AI教學平台，協助教師更快完成批改作文，以及改善學生英文發音等。校長程志祥表示，冀盼透過新平台刺激教育界思考運用新科技，強調「AI與老師定位並無衝突」，相信兩者可分工合作，日後甚至有機會放手給AI直接批改作文。

AI改作文 自動檢查錯處、給予評語

本報向多間學校收集使用ChatGPT的情況，發現學校除了將ChatGPT應用於學校行政及教學層面，個別學校更推展給學生試用。中華基督教青年會小學校長程志祥表示，該校最近與網上學習平台合作，利用ChatGPT技術進一步開發AI平台，設有4大功能。其中2項包括批改學生中、英文作文，當學生透過平台提交作文後，平台會自動檢查錯處並給予評語回饋；現階段學生無法即時看到AI評語，會先交由教師檢查及修訂，再發還給學生查看評語。

▲ 中華基督教青年會小學與網上學習平台合作開發AI平台，有助教師批改作文。（梁偉榮攝）

另外兩個功能分別是按個別學生能力生成數學題；以及改善學生英文發音的「Read Aloud」功能，按照學生英文錄音，推測其在國際英語水平測試雅思（IELTS）得分。平台試運3至4周，上周起分別將不同功能開放給高小以至全校學生在課堂上試用。

教師會否被ChatGPT取代？程志祥強調「AI與老師定位並無衝突」，相信兩者可分工合作。他引述教師反映，AI可批改作文錯字、文法、標點，以及上下文理通順與否等，「AI首階段批改精準，甚至較老師精準，少了人為錯誤」，但寫作情懷較遜色，評語亦較「大路」；教師則可給予「更優質回饋」，例如建議加入適當形容詞，以豐富文章。另外源於AI有較多英文數據支援，故AI批改英文作文能力較中文為佳，批改中文則有機會「hang機」。

惟倘平台日後收集更多學校的大數據，程志祥預料，AI評語會更豐富精準，該校亦會再檢視學習效能，他更大膽推測︰「將來有機會放手給AI直接改文，讓學生直接查看AI生成評語。」

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身兼香港電腦教育學會主席的香港聖公會何明華會督中學校長金偉明則表示，相信大部分學校正在試用ChatGPT，其學校教師目前主要利用ChatGPT備課，包括出題目，以及課題解說，直言資歷較淺的教師解題未必清楚，ChatGPT則可提供更詳盡解釋；個別科目教師更曾在課堂上，向學生親身示範如何向ChatGPT提問、如何過濾錯誤資訊。

德萃將辦學生講座 教導使用

推動科技教育的私立德萃幼稚園部及小學部總校長朱子穎表示，對於現時讓學生使用的取態保留，指ChatGPT即將推出數據庫大1萬倍的新版本，「如果學生問ChatGPT政治問題，GPT答錯咗，成年人點同佢自處？」故他希望成年人先懂得駕馭新科技，未來會辦學生講座，教導學生使用。而該校近月已利用ChatGPT出通告及回覆家長電郵等，他今日（13日）亦會出席研討會，分享AI結合家校通訊平台的使用經驗。

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記者：馮琪雅、梁凱婷