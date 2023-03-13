【荒謬劫案】45歲男蒙面打劫誤劫兒子　17歲仔大義滅親報警父判囚2年

▲ 45歲男子ATM打劫，竟誤劫自己兒子。

打劫自己個仔都 懵然不知？英國蘇格蘭一名45歲父親，數月前在自家附近的自動櫃員機旁持刀打劫一名17歲少年，沒想到少年察覺對方的聲音很耳熟，揭開面罩驚見是自己的父親，最終大義滅親報警拘捕他。

據英國媒體報道，事發於去年11月19日，在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）有一名45歲父親，在住所附近的ATM蒙面潛伏，最終鎖定一名17歲少年，持刀威脅對方，掐住他的頸部把他壓向牆上，要求他把錢交出來。

最新影片：

事實上，少年當日僅領出10英鎊（約94港元），正當他把提款卡放進口袋，準備從ATM取出現金時，突然發現一把菜刀抵著他的左臉。雖被持刀威脅，但他卻憑聲音和雙眼認出歹徒是自己父親，震驚地問，

你是認真的嗎？你知道我是誰嗎？

父親這時還未認出兒子，更指自己不在乎少年是誰。少年隨後將爸爸的面罩扯下來，並問對方究竟在做甚麼。父親見到兒子後也大為驚訝，當場道歉，「對不起，我太絕望了。」

兒子逃離現場後向祖母講述事發經過，並向警方報案。父親最終在家裡被捕，最初他否認犯案，但最後坦承事件，「我做了這事，甘願為此去坐牢。」當地法庭近日判處父親搶劫、在公共場所持有刀器等罪名罪成，判囚26個月。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳