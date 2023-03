▲ 班頓費沙 (Brendan Fraser)奧斯卡封帝!

班頓費沙 (Brendan Fraser)奧斯卡封帝!班頓費沙憑《鯨》(The Whale)演出爐火純青,首度入圍奧斯卡即封帝。

班頓費沙在《鯨》飾演一名試圖與女兒修補關係的600磅父親查理,顛覆過去所演的動作英雄形象。

出生於1968年的班頓費沙,最為人熟悉的代表作為動作電影《盜墓迷城》系列( The Mummy),他飾演身手敏捷男主角Rrick O'Connell。

憑《鯨》創事業高峯

除此,班頓費沙亦參演不少著名電影,如《至野一族》 (George of the Jungle) 演過泰山、《地心探險記》(Journey to the Center of the Earth ) 演冒險家等。

於2010年後開始減少幕前演出,最新電影作品《鯨》令班頓費沙再度登上事業高峯,除獲多項國際電影獎項及提名外,更首度入圍今年度奧斯卡金像獎最佳男主角。

