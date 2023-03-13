【蔡天鳳碎屍案】Abby與外籍名人聚餐展流利英語　因一事展現真實性格

▲ 蔡天鳳（Abby）生前出席法國巴黎時裝周的點滴曝光！

28歲名媛蔡天鳳（Abby）慘被殺害後碎屍，事件震驚全港，甚至成為香港以至內地、台灣的熱話。

蔡天鳳生前所開的社交平台引網民關注，更多她的生前點滴於近日曝光，其中有一段是Abby到法國巴黎時裝周期間所拍下，片中的Abby與外籍名人一同用餐，行為舉止盡顯氣質。

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騷流利英語

在短片中，Abby是應國際時尚品牌的邀請，與多位外籍名人到高級餐廳用餐。

曾就讀國際學校的Abby全程以流利英語與眾人交談、看英文餐牌，完全也難不倒她，並在片中展現優雅氣質。

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展現真實一面

Abby的小紅書上有不少她拿著名袋、與名牌「戰利品」合照的相片，她曾透露在自己參加巴黎時裝周期間，她為了買到某品牌的服飾，決定以自己的身材來遷就衣服的尺碼。

她稱：「我感覺自己的身材是根據尺寸在變，因為每一件都是爆款，所以當店員說只有36碼了，我說好吧，店員說只有38碼了，我說好吧，店員說只有40碼了，我也說好吧...... 其實我穿34碼。」

網民指Abby是「易話為」、溫柔，又有人想不到她會買不合自己尺寸的衣服。

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