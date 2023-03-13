【虐待女傭】一家三口虐印傭熨斗燙手熱飲潑臉被判囚 僱主女兒1個理由申報延刑成功

▲ 一名印尼籍女傭遭僱主一家三口蓄意傷害半年，殘暴行為駭人聽聞。（示意圖)

再有駭人聽聞的外傭被虐事件發生，一名印尼籍女傭遭僱主一家三口蓄意傷害半年，殘暴行為包括菜刀刺臉、熱咖啡潑臉、熨斗燙手等，手法殘忍，最終僱主一家被判囚3周至20個月，僱主女兒更以１個理由，申請延刑成功。

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綜合外媒報道，案件發生於新加坡，男僱主為70歲父親陳發、女僱主68歲母親陳愛娣及46歲女兒陳佩琳，於2020年1月13日騁用首次遠赴新加坡工作的27歲印尼籍女傭。女傭每日工時長達20至22小時，由早上6時開始工作翌日凌晨2時至4時才可以睡覺，長時間缺乏休息。

女傭請辭被拒

印傭工作一星期後，感到兩名女僱主不滿其工作表現，逐向男僱主請辭，把她送返女傭中心，但遭拒絕。隨後女僱主開始對女傭施襲，最初以拳頭及膠桶打她頸部及雙腳。

虐待行為不斷升級

同年4月，女僱主不滿印傭切菜速度慢，於是奪去其手持菜刀再刺傷其右手。同年6月，男僱主得知妻女對女傭不滿，掌摑女傭兩次。

用年7凌晨2時半，印傭做家務時感覺又餓又累，於是到廚房沖咖啡喝，但被走進廚房的僱主女兒看到，並斥責她偷咖啡喝，一手搶去熱咖啡並潑向她的臉和身體引致燙傷，又命令她於凌晨5時前完成剩餘家務，否則不准進食及睡覺。

同日凌晨4時，僱主女兒再度上前查向印傭工作進度，由於當時印傭正在燙衣服，僱主女兒問印傭:「熨斗夠燙嗎?」，女傭回答:「燙!」僱主女兒一手拿起熨斗，燙落女傭的右手臂，又大力拉扯其頭髮，導致她撞向牆及跌倒，並再用力踩她背部三次。由於深夜發出的嘈雜聲，終驚動鄰居報警揭發一家人的虐傭行為。

刑期由3周起

3名被告本上周二（23年3月7日）於新加坡國家法院認罪，男僱主被控一項蓄意傷人，女僱主被控兩項蓄意傷人及一項用菜刀蓄意傷人，女兒則被控兩項蓄意傷人及三項用咖啡和熨斗蓄意傷人。刑期分別是3周、9個月和20個月，並需向女傭賠償2.3萬新元（約13.3萬港元）。

成功申請延刑

被告代表律師更指，由於僱主女兒是單親媽媽，育有一名17歲兒子，因此申請讓女僱主及女兒延後服刑，確保有人照顧17歲兒子。法官批准申請，允許她們從4月3日開始服刑，屆時男僱主已經出刑滿出獄。