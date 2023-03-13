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【婚姻兜亂】老婆私奔綠帽夫震怒報復　勾引情夫妻意外促圓滿結局

親子 10:54 2023/03/13

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

老婆私奔綠帽夫震怒報復，沒想到竟促成圓滿結局。（iStock圖片）

老婆跟情夫私奔，身為丈夫必然震怒，更想盡辦法報復。印度近日有一名人妻與已婚男子出軌，二人甚至私奔，綠帽丈夫為了報復，決定勾引情夫的妻子，沒想到雙方意外墮入愛河，4人就這樣交換配偶。

據印度媒體報道，印度比哈爾邦男子尼拉（Neeraj Kumar Singh），2009年與妻子盧比戴薇（Rubi Devi）結婚，婚後育有兩男兩女，沒想到近年盧比竟愛上娘家的已婚鄰居姆凱特（Mukesh Kumar Singh），在2022年帶著其中3名孩子與對方私奔，只留下一名女兒給尼拉。

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尼拉得悉自己被戴綠帽後十分氣憤，決定勾引情夫的妻子報復，巧合的是姆凱特的妻子與他的妻子同名，而且兩人在多次聊天互動後，互生情愫，深深愛上對方，決定共度餘生，並於今年2月正式結婚。

這名新妻子與前夫都有小孩，尼拉仍大方接受她的孩子，並搬到她的住所同居。出軌竟能促成兩段圓滿姻緣，令不少網民都嘖嘖稱奇。

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責任編輯︰王明芳

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