【奧斯卡2023】關繼威曾住香港越南難民營　為一個原因決定復出幕前追夢

▲ 關繼威獲奧斯卡最佳男配角獎。

現年51歲關繼威憑《奇異女俠玩救宇宙》 (Everything Everywhere All at Once)奪奧斯卡最佳男配角獎,成為繼1985年已故美籍越南華裔男星吳漢勇奪最佳男配角後,第二位獲奧斯卡的華裔男星

關繼威在台十分激動並痛哭,感謝電影的各單位後同時稱:「20年來,太太告訴我:『終有一日你的機會會來到!』所以你的夢想要保持生命力!」他並表示84歲的媽媽也在收看頒獎禮,由此十分感恩。

▲ 關繼威憑《奇異女俠玩救宇宙》奪奧斯卡最佳男配角。

曾住越南難民營

而關繼威與香港有淵源,他在1971年於越南出生,母親是香港人、父親來自中國大陸,是名越南華僑,7歲時家人因當地局勢動蕩來到香港,曾住香港的越南難民營,之後一家獲安排移民美國,住在洛杉磯唐人街。

1983年,導演史提芬史匹堡電影《魔域奇兵》(Indiana Jones ad the Temple of Doom)需要一位亞裔童星演出,當年12歲關繼威帶弟弟去試鏡,殊料反而他被相中,由此與電影結緣。

參與港產片製作

關繼威隨後參演另一賣座片《小靈精》(The Goonies),但長大後演出機會反減少,而他曾演港片《無限復活》等。

之後,他轉當幕後,曾擔任製片、攝影、剪接、替身,更曾於王家衞電影《2046》任副導演。

他曾在訪問表示,拍《奇異女俠玩救宇宙》之前,其事業陷低潮,因工作收入減少,幾乎連醫保都無法供款,直至2018年因為《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians)的上映,才令他決定重返幕前,於是尋回以前經理人,然後在兩星期後得到《 奇異女俠玩救宇宙》的演出機會。

成龍冇眼光走寶

另外《奇異女俠玩救宇宙》內丈夫一角,導演本來屬意成龍演,楊紫瓊曾受訪爆料指:「某天成龍傳短訊給我,恭賀《奇》片獲佳績,然後說此片導演曾赴內地找他,希望邀請他當主角,結果遭他拒絕。我造訴他早有所聞,回覆說:『你走寶了,兄弟!』」

雖然關繼威有當特技人的經驗,但他為此角色沒掉以輕心,在家中練習戲中用腰包武打的動作,並打爛不少家具。

