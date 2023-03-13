【奧斯卡2023】關繼威曾住香港越南難民營　為一個原因決定復出幕前追夢

▲ 關繼威獲奧斯卡最佳男配角獎。

現年51歲關繼威憑《奇異女俠玩救宇宙》 （Everything Everywhere All at Once）奪奧斯卡最佳男配角獎，成為繼1985年已故美籍越南華裔男星吳漢勇奪最佳男配角後，第二位獲奧斯卡的華裔男星

關繼威在台十分激動並痛哭，感謝電影的各單位後同時稱：「20年來，太太告訴我：『終有一日你的機會會來到！』所以你的夢想要保持生命力！」他並表示84歲的媽媽也在收看頒獎禮，由此十分感恩。

▲ 關繼威憑《奇異女俠玩救宇宙》奪奧斯卡最佳男配角。

曾住越南難民營

而關繼威與香港有淵源，他在1971年於越南出生，母親是香港人、父親來自中國大陸，是名越南華僑，7歲時家人因當地局勢動蕩來到香港，曾住香港的越南難民營，之後一家獲安排移民美國，住在洛杉磯唐人街。

1983年，導演史提芬史匹堡電影《魔域奇兵》（Indiana Jones ad the Temple of Doom）需要一位亞裔童星演出，當年12歲關繼威帶弟弟去試鏡，殊料反而他被相中，由此與電影結緣。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

參與港產片製作

關繼威隨後參演另一賣座片《小靈精》（The Goonies），但長大後演出機會反減少，而他曾演港片《無限復活》等。

之後，他轉當幕後，曾擔任製片、攝影、剪接、替身，更曾於王家衞電影《2046》任副導演。

他曾在訪問表示，拍《奇異女俠玩救宇宙》之前，其事業陷低潮，因工作收入減少，幾乎連醫保都無法供款，直至2018年因為《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）的上映，才令他決定重返幕前，於是尋回以前經理人，然後在兩星期後得到《 奇異女俠玩救宇宙》的演出機會。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

成龍冇眼光走寶

另外《奇異女俠玩救宇宙》內丈夫一角，導演本來屬意成龍演，楊紫瓊曾受訪爆料指：「某天成龍傳短訊給我，恭賀《奇》片獲佳績，然後說此片導演曾赴內地找他，希望邀請他當主角，結果遭他拒絕。我造訴他早有所聞，回覆說：『你走寶了，兄弟！』」

雖然關繼威有當特技人的經驗，但他為此角色沒掉以輕心，在家中練習戲中用腰包武打的動作，並打爛不少家具。

最新影片推介：林景程專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R