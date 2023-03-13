【腸胃問題】女星喝1種飲品即胃痛　忍半年求醫揭「胃糜爛」【附預防方法】

▲ 女星喝1種飲品即胃痛，忍半年求醫揭「胃糜爛」。

腸胃問題與飲食習慣息息相關。現年35歲的台灣女星王思平近日節目上透露，自己喜歡喝一種飲品，但偏偏每次喝完都會胃痛，症狀持續半年後檢查，竟發現「胃糜爛」。

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王思平在節目《醫師好辣》中分享，自己很喜歡喝蜂蜜檸檬水，但每次喝完便會打隔、胃痛、肚脹，而喝其他飲品時卻一切如常。另外，每當感到壓力大時，便會出現胃痛、胃酸倒流的情況。

王思平指，這些症狀持續了半年仍未有改善，於是決定照胃鏡，檢查後發現胃破皮，並有潰瘍的情況。不過，她坦言現在仍會喝蜂蜜檸檬水，而有關症狀亦不時會出現。

肝膽腸胃科醫師王威迪指表示，這種情況是常見的「胃酸分泌過多」，大多由於生活作息和飲食引起，平時進食太多辣椒、咖啡、甜食或酸性食物，都會刺激胃酸分泌，如果習慣一直持續，有可能引起胃酸倒流、胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍等問題。

同場加映：營養師教舒緩胃酸倒流飲食貼士

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麻省總醫院教3招預防胃酸倒流

很多香港人都有胃酸倒流的問題，患者會感到有食物回流至喉嚨，並有吞嚥困難，亦會心臟、喉嚨灼熱，影響睡眠質素和進食。到底胃酸倒流可以怎樣治療和預防？

美國麻省總醫院此前在TOPick撰文表示，壞習慣如暴飲暴食、進食過快、不定時進餐、攝取酒精、吸煙，或不當睡姿等都有機會引致胃酸倒流。

胃酸倒流病徵：

患者會感到食物正回流至喉嚨，並有吞嚥困難。胃酸倒流通常於進餐後數小時出現，有時甚至令人從熟睡中醒來；嚴重時更有可能影響聲帶，導致聲音沙啞。

如何得悉自己有沒有患胃酸倒流？

美國麻省總醫院指，其實成年人間中出現胃酸倒流實屬正常。但如果每星期出現一次或更少胃酸倒流，便可通過非處方抗酸劑紓緩症狀。

另外，壓力可使胃部對胃酸倒流的反應更敏感，加劇症狀。故患有焦慮和抑鬱症的病人，亦有機會同時有胃酸倒流問題。

患者應徵求醫生意見，或經醫生轉介至腸胃科。醫生會為病人進行內窺鏡檢查，評估胃酸倒流對胃部的損害，如會否構成洛氏食道癌（Barrett’s esophagus），以及食道腺的癌前變化，監測患癌風險。

治療：

藥物

減肥

戒煙

減少進食刺激性食物

睡覺時利用枕頭墊高頭部

預防胃酸倒流方法：

避免攝取糖分和咖啡因，如朱古力、糖果、薄荷

避免攝取酒精，特別是紅酒

避免進食油膩食物

少食多餐，提前於晚上6時半前進食晚餐

晚飯避免立即躺臥

飯後散步助消化

避免一些會令下食道括約肌放鬆的藥物

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責任編輯：羅嘉欣