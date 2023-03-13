【扭轉厄運】自小被親生媽媽家暴兩度休學 23歲女生靠堅毅考上名牌中學重讀高一

▲ 賴紀蒝在23歲重讀高一。（youtube影片截圖）

雖然原生家庭對孩子的影響很大，利用知識改變命運的亦大有人在。台灣24歲女生賴紀蒝多年來被親生媽媽家暴，17歲更因嚴重的衝突患上精神病，令她被迫兩度休學，19歲開始四處打工。她憑着堅毅的意志，21歲時重拾學業，兩年後考上台北名牌中學——北一女中，更定下目標是向台灣國立大學心理系進發，雖然前路還有很多東西要克服，但她充滿正能量︰

不想被人看不起，也是支撐我走下去的力量。

賴紀蒝在中小學時是讀資優班，可惜卻因長期遭受母親言語及肢體暴力影響學業。17歲那年，她在店內工作，媽媽竟闖進店裡，大喊著要把她從樓上推下去，幸好店長幫忙才脫險，因為事情鬧大要入住寄養家庭。

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經歷這次沉重打擊，賴紀蒝開始患上精神病，幸得寄養家庭的照顧，情緒逐漸回穩曾重返校園。惟母親卻沒有放過她，還一次又一次到學校找麻煩，在校內出言辱罵兼動手推人，令賴紀蒝深感不安，只好再申請休學。

感恩店長送暖

學業兩度中斷，令賴紀蒝很想逃離原生家庭，她決定到台北打工，做過各行各業，包甜品店、旅行社、客服及幫人補習，當中她最感謝甜點店長。她說即使離職後，店長仍不斷關心她，更帶著她去看醫生。店長曾暖心說︰

不用擔心錢的問題，只要妳能好好看醫生就夠了。

做過幾份工的賴紀蒝，指客顧服務業最難，因為這份工作不要求學歷，身邊同事素質參差，福利亦不算好，令她深感知識的重要性，於是21歲毅然決定重校園，考上好高中及大學，希望日後尋找到理想的工作。

賴紀蒝以中山女高為目標備考，目前，她只能趁着工作空檔勤能補拙，現在的客服工作是通宵班，通常凌晨2時至4時會較清閒，她會先睡1小時再讀書，早上8時下班後再到圖書館接續複習2至3小時。

這條半工讀的路走來不易，她也坦言感到氣餒她，每逢低潮會閱讀外國詩作《每個人都活在自己的時區》，或到社交網站查看同學近況，自我激勵有天也能像別人一樣順利升學。

不想被人看不起，也是支撐我走下去的力量。

定目標當醫生

經歷2年備考，賴紀蒝在23歲時考上北一女中，而且她與家人的關係也慢慢改善。23歲才重讀高中，她的學業面臨考驗，英文只能勉強及格，化學則因為病況不及格。她坦言，身邊同學功課好又會玩，她當然有壓力，但會試著在能力範圍內做好每件事，目前正著手提高理科的成績，盼考上台灣國立大學心理系。

雖然自己的腳步比別人慢，但過去經歷證明，只要維持步調繼續努力，總有一天必能達成目標。

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