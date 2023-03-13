【東張西望】大角咀垃圾屋主人是身家逾千萬股神　擁3物業露宿街頭妻兒移民斷聯30年

▲ 趙伯是千萬富翁，但種種原因要露宿隧道。

TVB節目《東張西望》報導過多間垃圾屋事件，昨日(12日)播出的一集中，大角咀垃圾屋的屋主卻是千萬身家的股神，在香港擁有3間物業，但其中一間物業淪為垃圾屋，他只好露宿行人隧道，而其妻兒移民斷聯30年。

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《東張西望》早前接到投訴指大角咀櫻桃大廈出現垃圾屋，找到屋主趙伯伯，攝製團隊到他家門採訪，見到家門鎖下鐵鏈，大門虛掩，可以見到屋內雜物堆積如山，亦有老鼠出沒，而且有臭味傳出，附近街坊接受訪問時，表示環境惡劣，曾經與老鼠對望，感到相當困擾，而趙伯伯不時會回到櫻桃大廈的單位，不過由於屋內太多雜物，所以他只好露宿行人隧道，不過行人隧道有一半的地方已被雜物霸佔，主持人指沿途走進去更有一陣陣的酸臭味。

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擁3物業身家逾千萬

《東張》主持人訪問趙伯，他表示收集雜物是為了防盜，自露宿1年多來，他已被偷去4部電話，趙伯伯更形容那些人是：

喺乞兒兜度攞飯食嘅人渣、畜生、禽獸、賤種！日日都摷我啲嘢偷。

於是趙伯伯便囤積更多的物品讓他們不再來偷東西，他覺得囤積雜物是起了保護自己的作用。

而趙伯伯在節目中透露自己有3個物業在手，分別於大角咀、何文田及沙田，估計市值接近1500萬，趙伯指何文田及沙田單位因為流水問題而不能居住，而櫻桃大廈也因為堆滿雜物而不能住人。除了3個物業外，趙伯伯對股票亦甚有研究，以前收股息都達50萬，趙伯伯的朋友說：「佢鐘意玩啲細價股，一揸由幾毫子升到幾蚊不等。」不過因為他用母親的股票戶口買賣，所以當母親去世後，妹妹轉走了所有股票，所以他現在身無分文。

與家人斷聯30年

而趙伯風光時，自稱借了300萬予友人，而友人沒有還過錢，他表示心中沒有怪責過對方。

《東張》主持人問到趙伯家人時，趙伯語氣轉為激動，

為一個唔愛我的女人，癲了傻了幾十年。

原來他有一個兒子，30年前太太帶著兒子移民美國從此斷聯，兒子長大後在當地做藥劑師，之後一直避開他。《東張》主持人表示「從他的說話當中感到他對於人生已經沒有太大的期待。」

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責任編輯︰王明芳