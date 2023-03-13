【奧斯卡2023】《奇異女俠玩救宇宙》奪最佳導演　《西線無戰事》奪多個大獎【附得獎名單】

▲ 奧斯卡頒獎禮。

第95屆奧斯卡金像獎於香港時間（3月13日）早上舉行，今屆獎項焦點是《奇異女俠玩救宇宙》 （Everything Everywhere All at Once）入圍多個大獎，包括楊紫瓊跟姬蒂白蘭芝角逐影后，而戲中另一主角關繼威憑《奇異女俠玩救宇宙》奪最佳男配角。

而講述第一次世界大戰為題材的《西線無戰事》，奪多個技術大獎，以及最佳國際電影。

▲ 《奇異女俠玩救宇宙》

得獎名單：（不斷更新)

最佳電影：

最佳導演： 《奇異女俠玩救宇宙》關家永Dan Kwan、Daniel Scheinert

最佳男主角

最佳女主角:

最佳女配角：珍美李寇蒂斯（JAMIE LEE CURTIS）／《奇異女俠玩救宇宙》

最佳男配角： 關繼威／《奇異女俠玩救宇宙》

最佳原創劇本：《奇異女俠玩救宇宙》

最佳改編劇本：《Ｗomen Talking》

最佳剪接：《奇異女俠玩救宇宙》

最佳原創歌曲：《Naatu Naatu》

最佳配樂：《西線無戰事》

最佳攝影：《西線無戰事》

最佳服裝設計：《黑豹2：瓦干達萬歲》

最佳動畫：《 吉勒摩戴托羅之皮諾丘》

最佳動畫短片：《The Boy, the Mole, the Fox and the Horse》

最佳實境短片：An Irish Goodbye

最佳紀錄片：《Navalny》

最佳紀錄短片：《The Elephant Whisperers》

最佳國際影片：《西線無戰事》

最佳化妝及髮型：《鯨》

最佳音效：《壯志凌雲：獨行俠》

最佳視覺效果：《阿凡達：水之道》

最佳美術指導：《西線無戰事》

