【奧斯卡2023】《奇異女俠玩救宇宙》奪最佳導演　《西線無戰事》奪多個大獎【附得獎名單】

▲ 奧斯卡頒獎禮。

第95屆奧斯卡金像獎於香港時間(3月13日)早上舉行,今屆獎項焦點是《奇異女俠玩救宇宙》 (Everything Everywhere All at Once)入圍多個大獎,包括楊紫瓊跟姬蒂白蘭芝角逐影后,而戲中另一主角關繼威憑《奇異女俠玩救宇宙》奪最佳男配角。

而講述第一次世界大戰為題材的《西線無戰事》,奪多個技術大獎,以及最佳國際電影。

▲ 《奇異女俠玩救宇宙》

得獎名單:(不斷更新)

最佳電影:

最佳導演: 《奇異女俠玩救宇宙》關家永Dan Kwan、Daniel Scheinert

最佳男主角

最佳女主角:

最佳女配角:珍美李寇蒂斯(JAMIE LEE CURTIS)/《奇異女俠玩救宇宙》

最佳男配角: 關繼威/《奇異女俠玩救宇宙》

最佳原創劇本:《奇異女俠玩救宇宙》

最佳改編劇本:《Women Talking》

最佳剪接:《奇異女俠玩救宇宙》

最佳原創歌曲:《Naatu Naatu》

最佳配樂:《西線無戰事》

最佳攝影:《西線無戰事》

最佳服裝設計:《黑豹2:瓦干達萬歲》

最佳動畫:《 吉勒摩戴托羅之皮諾丘》

最佳動畫短片:《The Boy, the Mole, the Fox and the Horse》

最佳實境短片:An Irish Goodbye

最佳紀錄片:《Navalny》

最佳紀錄短片:《The Elephant Whisperers》

最佳國際影片:《西線無戰事》

最佳化妝及髮型:《鯨》

最佳音效:《壯志凌雲:獨行俠》

最佳視覺效果:《阿凡達:水之道》

最佳美術指導:《西線無戰事》