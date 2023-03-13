【奧斯卡2023】出爐影后楊紫瓊穿Dior Haute Couture　奧斯卡首屆改行香檳色地毯

▲ 今年奧斯卡頒獎典禮以香檳色地毯一改過往的紅地毯。（圖片品牌提供）

第95屆奧斯卡金像獎除了是電影界的盛事外，亦是時裝和珠寶品牌重要的日子，因為各大時裝品牌都會於頒獎前嘗試爭取為各大男女星張羅服裝，好等當日在全球得到大量曝光，至於今屆哪一位穿得最艷壓群芳？哪一位又成為笑柄？大家不妨逐一看過究竟？

今年奧斯卡頒獎典禮一改以往行紅地毯的「習俗」（紅地毯源於1961年），改以香檳色的地毯，而且地毯上方會有棚子遮蔽，用來保護明星和攝影師們的相機。至於緣何一改33年來行紅地毯習俗？原來主辦單位的理由是想要展現成熟風範，而且香檳色象徵了海灘上的夕陽。

▲ 出爐影后楊紫瓊穿Dior Haute Couture晚裝。（圖片品牌提供）

楊紫瓊穿Dior Haute Couture

今年奧斯卡最佳女主角楊紫瓊，還以她會上穿上經常合作的品牌Giorgio Armani，誰不知最後她揀選Dior Couture象牙色滿布羽毛的silk organza晚裝，整體平穩漂亮，不過，最令筆者「礙眼」是戴上chunky款式的腕錶，雖然我知道是贊助商的好意，但君不見一直以來穿晚裝的女星都甚少配戴腕錶，若配戴的都會選擇錶身纖幼的設計，整體上會比較匹配。

▲ 最佳女配角Jamie Lee Curtis穿Dolce & Gabbana Alta Moda晚裝。（圖片品牌提供）

Jamie Lee Curtis穿Dolce & Gabbana

大家對Jamie Lee Curtis一定不會感到陌生，當年她和阿諾舒華辛力加的一套《真賓謊言》裏的精采演出，大家都應該記得，這一次她憑著《奇異女俠玩救宇宙》獲得最佳女配角獎，她選擇了Dolce & Gabbana最名貴的Alta Moda系列水晶剌繡晚裝。

▲ Lady Gaga穿Versace晚裝。（圖片品牌提供）

Lady Gaga穿Versace

一直以來，Lady Gaga都和Versace關係良好，今次她在台上演唱了《Top Gun 2》主題歌《Hold My Hand》。服裝方面，她穿了Versace秋冬才推出的半透明胸衣晚裝，一反常態沒有揀選Versace最名貴的Versace Atelier系列，整個造型非常「踏實」，幾乎令人認不出她是往日打扮大鳴大放的Lady Gaga。

▲ Cate Blanchett穿Louis Vuitton晚裝。（圖片品牌提供）

Cate Blanchett穿Louis Vuitton

Cate Blanchett身為楊紫瓊是屆奧斯卡最強對手，這位「仙氣」僅次於Tilda Swinton的「白蘭芝」，每次出席公開場合都幾乎不會失手，今次在奧斯卡上穿了Louis Vuitton的晚裝，簡單俐落的剪裁，應該是今年頒獎典禮上穿得最看好的一位女星。

▲ Angela Bassett穿Moschino晚膈。（圖片品牌提供）

Angela Bassett穿Moschino

如果大家是一位Marvel的說話迷，又怎會不認識在電影《黑豹》裏飾演女皇的Angela Bassett？雖然Marvel這類商業性的電影在電影頒獎典禮失落於獎項其實在司空見慣，但Angela Bassett演得好是不爭的事實，只是她遇上了更強的對手Jamie Lee Curtis，不過在晚裝方面，Angela就肯定勝了前者。

▲ Stephanie Hsu穿Valentino晚裝。（圖片品牌提供）

Stephanie Hsu穿Valentino

Stephanie Hsu和Jamie Lee Curtis一樣憑《奇異女俠玩救宇宙》提名最佳女配角，可勝敗於後者，但她在片中的演出其重要性都不比後者弱，今次初登上奧斯卡頒獎典禮台上，而且又即場表演歌曲，兩個重要的時刻，她都穿上Valentino的晚裝作為戰衣。

Zoe Saldana穿Fendi

她是全球最賣座電影的女星，但又可能最少人認識她，Zoe Saldana不就是《阿凡達》的女主角，是次她出席奧斯卡穿上Fendi的Haute Couture系列，整體造型不過不失。

記者：何偉雄