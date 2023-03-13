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【離奇意外】壓力煲燉雞突然爆炸　36歲女廚師上班第1天命喪餐廳

健康 10:46 2023/03/13

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

巴西發生一宗離奇爆炸意外。

巴西發生一宗離奇爆炸意外。在當地時間9日晚上，一間餐廳的廚房正在燉雞的壓力煲突然爆炸，導致一名剛入職第1天的女廚師，被強大的衝擊力噴飛，撞落至一旁料理枱。女廚師鮮血直流，當場倒地身亡。

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據當地媒體報道，巴西聖保羅一間餐廳在上周四（9日）發生意外。首天入職的36歲女廚師Alminda Maria Teixeira，將一隻雞放入壓力煲內燉煮後，就回到料理枱旁邊備菜及清潔鍋具。當時廚房內有數名員工在周邊走動，收拾物品，結果之後意外就突然發生。

從CCTV監控畫面可見，在Alminda左邊的一個壓力煲竟突然爆開，衝力之大將她整個人直接炸飛，重重撞落在料理枱後，鮮血直流倒地。

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事發後，其他員工立即報警，但醫護人員到場後，發現她已當場身亡。而事發當日，Alminda是第一天上班。餐廳老闆表示，以前從未發生過壓力煲事故，不清楚為何會突然爆炸。而警方現已介入調查事故。

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責任編輯：羅嘉欣

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