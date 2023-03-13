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【天人永隔】消防員當值驚悉「自家失火」　趕赴火場妻兒4人全喪命

健康 11:38 2023/03/13

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

消防員當值驚悉「自家失火」，趕赴火場妻兒4人全喪命。

消防員拯救過無數火場中生命，卻救不回家人，令人心酸。日前，美國一名消防員在當值期間驚悉自家著火，趕赴現場搶救卻為時已晚，一夕間痛失4名至親。

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綜合外國媒體報道，美國伊利諾州芝加哥一間房屋在本月7日晚失火，當晚正當值的消防員Walter Stewart並未被指派出勤，但他發現起火的房屋竟是自己家，便隨即跟消防隊衝往現場。而他的36歲妻子及3名年僅9歲、7歲和2歲的孩子雖被救出，卻全因吸入過量濃煙，情況危殆。

妻兒全命喪火場

妻兒被救出後即刻被送醫搶救，而Stewart在現場替妻子進行了心肺復甦術，用盡全力想拯救全家。不幸的是，他的妻兒仍先後離世，包括7歲兒子在翌日過世、妻子在9日宣告不治、9歲女兒和2歲兒子也在10日雙雙不治。一家五口頓時僅剩Stewart一人，就連其家中飼養的寵物也命喪火場。

芝加哥消防單位發言人Larry Langford指出，根據初步調查，火災起火地點可能在厨房，失火原因則仍需釐清。法醫辦公室說明，Stewart的妻兒都是因吸入濃煙而不治。

面對同僚一夕間痛失4名至親的悲痛遭遇，發言人也難過表示「Stewart正處在人間煉獄之中」，但他已同意捐出4名離世妻兒的可用器官，讓他們遺愛人間，造福其他病人。目前，芝加哥的消防隊員工會已為Stewart發起募款。

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責任編輯：羅嘉欣

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