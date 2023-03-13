【愛惜生命】日本百年溫泉被揭一年只換兩次水 　 前社長自殺亡遺書内容曝光

日本百年歷史的老字號溫泉旅館「二日市溫泉・大丸別莊」早前爆出大醜聞，被人揭發一年溫泉只換兩次水，退伍軍人桿菌量超標3,700倍。事件被多間傳媒曝光後，曾於2月尾時就事件先後致歉及引咎辭職的70歲前社長山田真於上周日(12日)懷疑自殺身亡，並留下遺書。

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根據日本傳媒報道，警方於周日上午7時左右，在日本筑紫野市內發現山田真的遺體，並在其座駕內發現遺書，警方指根據現場情況，正循自殺方向調查。

自大丸別莊爆出大醜聞後，山田真曾於2月28日在福岡市召開記者會，承認因疫情下生意冷清，曾指示員工「客人少，不用換水」，又指自己低估退伍軍人桿菌的嚴重性，於記者會上曾鞠躬致歉，又抱歉指「給大家添麻煩了」。據了解，警方上周五曾到大丸別莊搜證。當局亦以違反公共浴場法規起訴旅館，指控山田真被問及換水頻率時提供錯誤資訊。

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去年，福岡縣公共衛生中心檢測發現，大丸別莊浴場含有的退伍軍人桿菌超標3,700倍，又發現旅館對溫泉管理作出虛假報告；近期，縣政府和消息人士更透露，大丸別莊原來每年僅在休息日進行徹底換水兩次，而氯氣消毒濃度亦不達標。據了解，根據福岡縣公共浴場法規定的條例，每天使用的循環浴缸，必須每周最少進行一次徹底換水，氯濃度必須最少為每升0.4毫克。因此，大丸別莊似乎有嚴重違規之嫌，政府亦正考慮施以處分。

據福岡縣和大丸別莊官網介紹，大丸別莊面積3,500坪，共有​​41間客房、一個可容納150人的宴會廳以及2個分別供男士和女士專用的大浴場。

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責任編輯：羅嘉欣