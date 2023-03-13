【世界冠軍】德國羽毛球賽封王　伍家朗fb：沒一種成功來得容易

▲ （伍家朗fb）

德國羽毛球公開賽，香港代表、世界排名15的伍家朗決賽奪冠，以局數2:1反勝國家隊球手李詩灃。伍家朗於fb發文稱，感謝比賽的支持者，也慨嘆如果想要得到成功，首先要刻苦耐勞跨過重重難關，直言沒一種成功來得容易。

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伍家朗稱，經過3年零44日等待，終於再一次企上頒獎台冠軍。他憶述，曾經3次打入決賽都功敗垂成，3次都同冠軍擦身而過，每次都諗「會唔會係我最後一次決賽，我仲有冇機會喺他朝一日退役之前攞到冠軍？」

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他續稱，幸好上個月泰國大師賽之後，只係等了一個月就有機會再嘗試衝冠。雖然他跟身邊人都說「平常心啦」，但他反問，去到爭冠階段，又怎會做到「佛系」？



他憶述昨日比賽打到一半，又遇到好大困難，第二局初段突然腿部受傷，駐場醫生曾出場協助治療。但傷停後，他覺得自己未必不能繼續，也不想一個贏冠軍的機會溜走，決定再上場。雖然傷勢沒令他要投降，但他承認影響發揮，只能場上盡量做出不會產生劇痛的動作，一分一分咁捱落去下，就睇誰人沉得住氣先到終點，好慶幸他這天是最終贏家。

兩名球手決賽３局比分都相當接近，兩人首局就打至「刁時」，李詩灃先贏22:20領先。伍家朗面對比自己低5位的球手，之後就以連勝兩局21:18反敗為勝。

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責任編輯：吳卓峰