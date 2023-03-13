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【終止聆訊】梁振英指控《立場新聞》誹謗　法官頒令永久終止聆訊

社會 10:47 2023/03/13

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（資料圖片）

前特首梁振英早前入稟高等法院，指控理工大學應用社會科學系前助理教授鍾劍華及《立場新聞》誹謗，案件原定於8月審訊。梁與鍾早前已達成和解協議，鍾於fb刊登澄清聲明及支付10萬元賠償金。梁今（13日）申請就另一答辯人無限期終止聆訊，法官最後頒令案件永久終止聆訊，並撤銷原有審訊日期。

原告梁振英；答辯人為營運《立場新聞》的Best Pencil (Hong Kong) Limited。原告一方代表律師表示，已與本案原有首答辯人鍾劍華早前已達成和解協議，鍾亦已於facebook刊登澄清聲明，故此毋須展開聆訊，現就餘下答辯人申請無限期終止聆訊。

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法官則認為頒令永久終止聆訊的話，可解決所有事宜，原告一方索取指示後同意。

法官指答辯人從沒有於本案中應訊，亦沒由任何律師或授權任何人代表應訊，答辯人公司董事亦已全部請辭，包括簽署證人供詞的前總編輯鍾沛權，而創辦人蔡東豪則正被警方通緝，涉案文章亦已已撤回。法官最終頒令永久終止聆訊，撤銷原有15天的審訊日期，並不作訟費命令。

原告早前指控答辯人及鍾劍華於2018年8月11日及12日，分別於facebook及網頁刊登對其構成誹謗的文章，要求作出賠償。案件原定於8月開審，早前答辯人之一鍾劍華發出澄清啟事，並表示已支付10萬元和解金。

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記者：林育慧

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