【星級孕媽】生仔十級痛有幾辛苦？　陳柏宇太太符曉薇生第2胎︰人生最痛

▲ 符曉薇生第2胎揀開刀，但宮縮陣痛依然難頂，形容人生最痛。

恭喜歌手陳柏宇與太太符曉薇喜迎細女！兩公婆上周五（10日）在社交網宣布囡囡Audrey搶閘提早出世。符曉薇再發文分享是次生女經歷，雖然選擇開刀的她已避開生仔過程的痛感，但她難頂宮縮陣痛，形容「我成世女未試過咁痛」，佩服痛十多小時自然分娩的媽媽。究竟「生仔十級痛」程度是如何？由醫生講解一下。

第二胎非常辛苦

歌手陳柏宇（Jason）與太太符曉薇（Leanne）於上周五（3月10日）在社交網宣布囡囡出世，細女Audrey出世得來不易，因為符曉薇在2020年發生宮外孕導致流產後，再孕因患有愛德華氏症而需忍痛人工流產。懷有Audrey時，醫生預告會早產出世，符曉薇之前想最好39周才生B，讓Audrey在媽媽肚中成長多一會兒，最後等不到3月21日預產期，約早2星期出世，即是37周BB。

最新影片︰

昨日（12日）符曉薇發長文分享生B的辛苦過程，她表示之前聽說生第二胎好快好容易，但她生第二胎非常之辛苦，回想生大女時，痛楚都感受不是很大，穿羊水就即刻推入產房開刀，傷口亦不是很痛，但細妹經歷很大。

首先陣痛，符曉薇初時以為自己肚痛，坐在廁所半小時，之後開始出少少血，不信作動，更跟細女「講數」，說給她多幾日時間，「我仲book咗兩間餐廳，仲諗住打多一場麻雀」。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

無法忍受宮縮痛

最後細女準備出世，立即去醫院，去到醫院穿了羊水，而那刻最令符曉薇難忍，形容宮縮痛到她無法接受，真心佩服痛10多小時的媽媽們。

我講真㗎，我成世女未試過咁痛，我試過M痛到喺條街暈低，試過紋身，試過開刀，都真係唔夠宮縮嗰種痛，點知醫生同我講，我一度都開唔到，我已經痛成咁……

做完手術第二日落床，醫生說符曉薇不怕開刀痛，但怕宮縮痛，「我想講佢嗰種痛，真係好x痛，痛到我打牆……我就係唔想痛先揀開刀。」

醫生講解「生仔十級痛」

常言「生仔十級痛」，即使符曉薇不是自然產而是開刀，她都形容人生最痛，究竟「生仔十級痛」有幾辛苦？婦產科專科醫生方秀儀表示用數字分級法，0為不痛，10為對方所認為的最痛。

1-3級為輕度疼痛，患者雖有痛感但可忍受，能正常生活；4-6級為中度疼痛，患者疼痛明顯，不能忍受，影響睡眠；7-10級為重度疼痛，疼痛劇烈，不能入睡。婦女在自然分娩的時所承受的痛楚，在醫學上被定為「最高痛感」，分娩的時候從陣痛開始算起，一般整個過程需要8-10小時。陣痛由不規律至有規律，最初由每30分鐘一次至15分鐘，然後會更頻繁，最終為每隔2-3分鐘一次，每次1至1.5分鐘，直至成功分娩胎兒。

方醫生指出陰道產的止痛方法有聞笑氣、打止痛針、用止痛球以及無痛分娩，其中無痛分娩效果最顯著，可減約八至九成痛楚，須由麻醉科醫生注射。有孕婦很怕痛而考慮開刀生BB，這方法毋須經歷很長的陣痛，不過手術後疼痛會較長，也有手術的風險。

邢符曉薇表示不開1度已極痛，方秀儀醫生解釋，足月嬰兒的雙頂徑（即胎兒頭部左右兩側之間最寬部位的長度）為9至10cm，所以生產時宮頸必須開至10度才能生產，否則子宮頸會撕裂、出血，而1度就等於1cm。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰顏紫燕