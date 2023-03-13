【人氣展覽】BE@RBRICK WORLDWIDE TOUR 3香港站　3月21日6款必炒1000%只限現場發售

▲ 7款限定BE@RBRICK藏品將於展覽期間在展場限量發售，當中6款更是全球首度公開發售。（圖片：大會提供）

繼2021年於東京澀谷首展後，BE@RBRICK WORLDWIDE TOUR 3展覽首次在日本以外首次登場，展覽雲集來自100位國際知名創作單位設計的獨家BE@RBRICK 1000% 藝術品，更以全新形式進駐香港的多維體驗品牌藝術空間Artelli舉行，讓一眾潮流達人感受一個壯觀的藝術裝置。

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今次展覽場地是以花園作主題，周邊會擺放花藝裝置將橫跨兩層展覽空間，配合優雅香氛，適合潮人帶埋女友邊行邊打卡。大會仲係參觀後送一上一杯精品手工咖啡等大家回味一下。至於100個創作單位，包括有（品牌方面）有港人最的A BATHING APE、 Supreme、COMME des GARÇONS、藤原浩的fragment design、sacai × KAWS等；藝人方面有周杰倫 、陳冠希同窪塚洋介；著名日本動畫/插畫師空山基、新世紀福音戰士、One Piece同Sanrio旗下。而新鮮滾熱辣的作品，就有由法國知名皮具品牌Pinel et Pinel X Cyril Kongo所聯手創作。

爲慶祝今次 Artelli香港空間同BE@RBRICK WORLDWIDE TOUR 3開幕，大會請來創辦人赤司龍彥會來港出席（對上一次已經是2016年的事了）於20號舉行的開幕儀式，推出６款全球首度公開發售限定BE@RBRICK於展場限量發售，各位粉絲唔使擔心，大會亦指定於21號展覽正式開放給公眾當日，才會作公開發售，唯一需要要留意的是：需憑當天有效門票方可選購紀念版BE@RBRICK！

BE@RBRICK WORLDWIDE TOUR 3（香港站）

日期：3月21日至5月10日

時間：11am - 9pm

地址：香港中環皇后大道中16至18號新世界大廈18號地下及地庫

門票：$80/$120／$1,080＊尊尚門票（尊尚門票持有人可享專屬參觀時段、展覽導賞，享有BE@RBRICK紀念品優先購買權和一系列精美紀念品包括赤司龍彥親筆簽名版BE@RBRICK WORLDWIDE TOUR 3香港特別版紀念書等。）

記者：黃鑑江