【隱形戰隊】阮浩棕演變態富二代獲好評　「星三代」繼承梁舜燕衣缽入演藝圈

▲ 阮浩棕在《隱形戰隊》的演出備受讚賞。

現年32歲的阮浩棕在TVB新劇《隱形戰隊》中，飾演富二代「鏗少」霍展鏗，他把變態的鏗少演得入型入格，大獲劇迷好評，他亦有於IG報喜謂：「收到好多讚賞嘅訊息」。

阮浩棕出身於演藝世家，其嫲嫲正是「上等人」梁舜燕，而他自己過往畢業於喇沙書院、香港科技大學，是擁有不錯的條件！

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演變態富二代

今晚（3月13日）將會結案的「野外活人狩獵」Case，飾演Big Boss鏗少的阮浩棕將再有「爆炸性」演出，遭Shadow（劉佩玥 飾）多番挑釁的他，由超冷靜演變至發狂失控一幕，成功演繹出相關心理狀態轉變的應有層次！

其實自上周五（3月10日）鏗少露出躁狂真面目後，網民已讚演技有進步，更直指鏗少是阮浩棕從演以來最有「記憶點角色」。

連出名要求高的監製文偉鴻（Jazz）亦公開呼籲大家留意阮浩棕演出：「大家記住呢位好演員，鏗少阮浩棕」。

阮浩棕在受訪時指最大發揮之處是角色的「純粹邪惡」，並與其真實性格反差很大：「我份人比較靜，情緒唔會好似鏗少咁激動，加上開機之前監製有好詳細咁講解角色嘅背景我聽，幫助我明白同理解，所以就可以好自然地進入鏗少嘅瘋癲狀態。」

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曾離開TVB

不過，阮浩棕並不是從小已立志繼承衣缽入演藝圈，他本來打算畢業後投身銀行界，但因在學時修讀了「音樂與戲劇」課程，由此發現自己對這方有興趣，才決定向演藝業發展。

他在大學畢業後投考第27期無綫電視藝員訓練班，在2014年畢業後成為TVB藝人，曾主持兒童節目《Think Big天地》、《Think Big 大明星》及《Think Big 遊學團》，也有在不少劇集中客串演出。

及至2017年5月，離開TVB並開始到北京發展，及至2020年9月，他再次重返TVB成為基本藝人合約藝員，並簽約成為邵氏兄弟旗下藝人。

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出身自演藝世家

阮浩棕的嫲嫲是「上等人」梁舜燕，而他的父親阮惠源及二叔阮惠熊分別為前亞洲電視監製與麗的電視演員，姑母阮曼莉也是演員，是正宗的「星三代」。

對於有指阮浩棕的哥哥為演員，他作出澄清：「網上有資料顯示我哥哥係演員，仲話佢做過《奬門人》嘅奬老，其實我哥哥係圈外人。」

他續說：「另外仲有資料話我識法文、韓文、泰文、印尼文等等，其實我只係識兩文三語架咋，好多謝大家咁關注我同我屋企人，我以後會繼續努力。」

▲ 阮浩棕、梁舜燕（IG圖片）

有一個遺憾

梁舜燕在2019年8月13日因病離世，享年90歲。孫仔阮浩棕在個人社交媒體發文，道出對嫲嫲的不捨之情。

他在文中提及梁舜燕的教誨，並稱遺憾與嫲嫲、爸爸三代同堂合作的機會永遠不能實現。

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