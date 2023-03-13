【潛能無限】蘭子食完涮羊肉上火眼腫 靠契爺電話發功醫15分鐘消腫2/3

▲ 左圖及右圖是發功15分鐘前後對比。

上星期食完涮羊肉後已知道出事！眼開始「赤」，上火！果然星期三上午起床時發現左眼腫咗！星期四要去首映禮，咁咪好醜樣？即刻打電話畀我契爺，佢喺電話內發功醫咗15分鐘，隻眼已消腫咗三分二。你可能以為我呃鬼食豆腐，喺度胡言亂語，但我影晒相，有圖有真相。

之前曾經講過，我契爺喺沙士時候已經同我講，遲啲呢個世界嘅人出街都要戴囗罩；當時我除咗見牙醫要戴口罩，又或者電視劇啲醫生戴住囗罩做手術外，真係無乜見到一個普通人會戴口罩。所以當時我左耳入右耳出，不以為意，到今時今日我終於知道咩事！

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我都幾好運，身邊都有啲「特異功能」朋友，其實not that special。唔好以為我講嘢好驕傲，美國有位心理學家曾經指出，一般人只發揮自己十分之一，甚至更少嘅潛能。大多數人往往低估自己嘅能力，未能全力發揮，可能荒廢自己嘅才華，就咁過咗庸碌嘅一生，殊為可惜。

人類嘅能力，所用到嘅實在有限，往往要喺重大困難危險時才會充分發揮出嚟，例如喺火警中，平常弱不禁風嘅人竟能搬起極重嘅嘢；為咗逃難，雖已精疲力竭仍能奮勇向前奔，脫離險境。可見我哋體內原有無限活力，一經重大刺激就立刻爆發出嚟。其中以殘奧運動員為例，雖然佢哋身體某部位有缺陷，但佢哋嘅意志力同奮鬥心衝破一切極限，潛能大爆發！我衷心敬佩，佢哋喺我心目中全部都係高人，甚至係超人！

正如詩人李白說「天生我材必有用」，每個人都有自己嘅特點同長處，每個人都有尚未發掘出嚟嘅潛力同特質。如果能用尊重自己嘅態度去努力，發現同發揮呢啲潛能，相信每一個人都可以取得成功。

原文刊於《晴報》，原題為發揮潛能