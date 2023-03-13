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【星二代】移居加拿大謝婷婷有女萬事足　愛女生父身份成謎傳為溫哥華富商

娛樂 12:25 2023/03/13

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

謝婷婷女兒Sara的生父身份神秘。

謝婷婷不時於IG分享母女相處的溫馨畫面，不過謝婷婷女兒Sara的生父身份成謎，外界一直有傳謝婷婷於加拿大認識一位溫哥華富商，並為Sara的生父。

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謝婷婷移居加國

近年淡出娛圈的謝婷婷已移居加拿大溫哥華生活，且於當地照顧女兒Sara。

去年年尾，婷婷曾帶女兒回港探望親友兼過聖誕，身為舅父的謝霆鋒亦有跟Sara玩樂及合照留念。

謝婷婷於IG分享的最新影片中，一名老是常出現的婦人抱着Sara跟大家有說有笑，關係親密。片中一把男聲疑似是Sara的生父，氹得Sara十分開心。

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Sara生父身份

謝婷婷於2019年突然宣布誕下女兒Sara，不過未有公開Sara的生父身份，外界傳出謝婷婷於溫哥華讀書時認識了一位當地的富商，指他是Sara的生父。

有指謝婷婷與Sara的生父不時出入當地的高級會所「The Arbutus Club」，而該會所的會員全都是城中的有錢人。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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