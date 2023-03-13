【北上旅遊】港人參加惠州團搭枱肇禍　男子疑遭當地人突襲手肘縫6針

▲ 港人夫婦參加惠州團，疑因搭枱遭當地人突襲，手肘縫6針。

自兩地恢復通關，愈來愈多港人參加內地團北上遊玩，不過，有港人卻因此慘遇不快事件。一名男網民於網上苦呻，早前與妻子及友人參加惠州2日1夜旅行團。惟旅程第2日早上，正在享用自助早餐之時，卻突遭一名陌生男子狂罵，指責其座位被人佔用後，未幾更拎起一隻碟施襲。男網民手肘即時被割傷：「要即刻送去醫院止血縫咗6針」。

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該名受傷的男網民於「香港交通及突發事故報料區」發帖指，眼見2月時恢復通關，於是便與太太以及另外兩對夫婦，一行6人參加惠州2日1夜旅行團，並入住當地一間酒店。他指入住第一晚，已經開始鬧不快，因導遊要求事主所坐的6人枱上，再安插多2名陌生人共坐，惟事主拒絕後，事件最終不了了知。

豈料，到第二天早上酒店自助餐用膳時，又有類似事件發生。因為早餐時段餐廳枱太少，而食客太多，令事主同另一對友人夫婦，共4人被逼與其他3個懷疑是中山人同枱食飯，導致空間窄狹。事主回憶當時情況，仍然相當不憤:

我哋2pair夫婦坐低先，其餘3人之後無啦啦坐埋嚟，當時有反映過，但都係無人處理，咁我哋都唯有算數，諗住快快趣食完就走。

但更不幸的是，坐在事主附近的其中一位搭枱男子，突然情緒失控，狂用粗口向事主一班人大肆指罵，「話我哋坐左佢個位」。事主起初不太想理會，但男子之後越鬧越激動，其後更用碟向事主施襲，「當時成隻碟比佢打到碎哂，割到我手踭爆哂血，外套都爛埋」，事主指事後，需即刻送去醫院止血並「縫咗6針」，整個行程亦隨即泡湯，「基本上第二日我哋幾個全日都係喺惠州派出所同醫院過」。

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事主文末又指，最令他氣憤的是並非遇襲受傷，而是旅行社的處理方法，「只有一句唔好意思，我哋問ＸＸ（旅行社名）可唔可以豁免番我地第二日團費同導遊費（我哋已經畀足仲一早俾埋小費），因為我哋第二日全日都喺醫院同落口供，ＸＸ（旅行社名）淨係話可以畀番$100 coupon我哋下次再報團用，感覺想敷衍了事……今次有命返到香港已經算係不幸中之大幸」。

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責任編輯：羅嘉欣