【地道風景】親友來港旅行有咩好玩？ 方健儀：最好的旅遊路綫就在身邊

▲ 最好的旅遊路綫，往往就在身邊。

上星期居於澳門的姨媽姨丈突發來香港一日遊。媽媽緊張非常，說不能待慢3年沒訪港的親戚，着我緊急籌劃旅遊路綫。

弊，甚傷腦筋！明明我在香港已度過40餘年，遊遍港九新界，到過不少好餐廳，但要計劃景點似乎考起我。一來，姨媽姨丈及我父母，4人加起來300歲，上山下海主題公園不適合；二來，老友記飲食又多禁忌，要兼顧大多數，要有體面，又怕失禮又怕昂貴……死綫快到，怎辦？

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腦閉塞時，記起一位朋友問過我︰「如果一位外國朋友來香港，要你帶佢食一間香港餐廳，會帶佢去邊？」我其實同樣茫然，但當刻腦內閃一閃︰「其實，我家對面茶記碗牛腩米及奶茶也不失禮。」

突破盲腸！一談到「旅遊」，本地人及外國人的想法總有差異。本地人怕待慢外賓，經常以頂級餐飲、豪華出行招呼。但有外國朋友說，我們每天吃慣的餐蛋麵，寒冬時吃的煲仔飯，買餸天天到的街市，上下班坐的鐵路，正是他們最嚮往的香港地道人文風景。

正如我去澳門旅遊，五星酒店林立，但我反而更喜歡豬扒包、木糠布甸、平民化的土生葡菜，閒逛瘋堂斜巷。最好的旅遊路綫，未必是旅遊味精軟硬件，而是最經濟實惠最貼地的人和事，往往就在我們身邊，只是我們沒有注意。

結果，「四大長老」先坐鐵路重啟塵封的八達通，再到旺角開餐，我再駕車送他們到西九文化區欣賞日落及市民遛狗。晚上轉到港珠澳大橋附近的亞博館用中餐，途中還發現一個漂亮打卡位，長老們都相當滿意。

寫好這篇文章之際，看到旅發局推出民選「香港最強推薦清單」。我已經投選貼地心水，希望最終結果靠譜，而非高大空之選。

原文刊於《晴報》，原題為死啦！香港有咩好玩？