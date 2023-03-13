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熱門關鍵字 : 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
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【熬夜必飲】年紀愈大熬夜愈傷身 推介熬夜修復茶辦公室都可以焗到

健康 22:00 2023/03/13

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

年紀愈大，熬夜愈辛苦。

經常跟朋友慨嘆，想當年一起通宵後，早上還可以一切如常。現在年紀只是大了一點點，一起吃過晚飯便要趕回家休息；假如熬夜一晚，便需要補眠兩天。

年輕時熬夜不會感到疲累，因為年輕人的身體機能比較好，能夠更好地適應熬夜所帶來的壓力，加上肝腎功能好和新陳代謝較快，能夠迅速地消耗疲勞感覺，因此熬夜後較不容易感到累。隨着年齡增長，身體機能逐漸下降，肝腎排毒功能減弱，新陳代謝速度減慢，導致熬夜後容易感到疲勞。

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要即時提神，咖啡依然是我的首選，即時見效，可惜只能維持短暫效果。我偶爾也會通宵煲劇，熬夜後要令自己快速恢復體魄，修復身體，我多用石斛、百合、麥冬、玉竹各5克焗茶飲用。此茶能養陰生津、潤肺清心，為身體注入能量。

石斛味甘，微寒，歸胃、腎經，養陰清熱、益胃生津。百合味甘，性寒，歸心、肺、胃經，能養陰潤肺、止咳化痰、宣肺養陰、清熱利尿、清心安神、和胃解毒。麥冬味甘，性微寒，歸肺、胃經，能益胃生津、養陰潤肺、改善咽乾口渴。玉竹味甘，性微寒，歸肺、胃經，能養陰、潤燥、除煩、止渴。

原文刊於《晴報》，原題為熬夜修復茶

食用安全 美食 養生 壓力

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