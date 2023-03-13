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【墮軌事故】女子月台墮軌無人察覺　7班列車駛過隔日才發現遺體

健康 11:57 2023/03/13

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

日本大阪日前發生一宗離奇事件。

日本大阪日前發生一宗離奇事件。一名女性遺體在周六（11日）被發現伏屍在羽倉崎車站內的鐵路路軌旁。經警方調查，女死者早於前一日（10日）晚間已落軌，而且當日有7輛列車陸續駛過，一直到尾班車開走，都仍未有站務員發現女子的存在。相關案情有待進一步調查。

綜合日本媒體報道，事發於當地時間11日約上午6時45分，在大阪泉佐野市南海本線的羽倉崎車站，一名列車駕駛員發現有女性倒臥在路軌旁。警方接報到場後證實女子當場死亡。而在女死者伏屍地點的10米附近位置，亦發現她的個人物品。

車站人員調出CCTV監控畫面，發現女死者在10日晚上11時半左右，獨自一人在車站月台搖搖晃晃，疑似失足從月台上摔落至鐵軌，惟車站人員並未發現異樣。

南海鐵道表示，女死者墮軌後，10日當日共有2班特急、2班普通電車行經該站。而11日首班車起計，還有一班急行、2班普通電車駛至該站，才發現女死者的遺體。

而警方公布，從案發現場附近找到女子遺留的物品，確認其身分，從駕駛執照可推斷，女死者應該是大阪府高石市的48歲女性。

因這宗事故，日本南海本線列車延誤時間長達2個鐘。從羽倉崎至和歌山市車站之間的列車暫時停駛，受影響班次達36班列車，共1萬人受影響，後續將繼續調查案情。

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責任編輯：羅嘉欣

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