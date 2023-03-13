【5000元消費券】餐飲業界收益減至60億元　料受港人外遊及旅客量未復常拖累

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首期3,000元電子消費券下月16日發放，餘下2,000元則待7月16日派發。香港餐飲聯業協會會長黃家和估計，今次餐飲業在計劃中的收益只有60億元，佔今次消費券發放總額300億元中的2成，較前兩期的約2成半至3成為少；而市民外遊後消費力減弱及訪港內地旅客數量未復常，亦令餐飲業的收益下降。

黃家和在港台節目《千禧年代》表示，再次派消費券對業界有一定幫助，其中中小型食肆較受惠，但預計業界​​​​​今次的收益會較以往兩期少，由以往約2成半至3成，減至約2成，即300億元的總發放金中的60億元。

他解釋，3月開始踏入餐飲業淡季，加上本地全面通關後，市民紛紛外遊，返港後的消費力減弱，而內地旅客入境人次只回復至疫情前三分之一的水平，認為在一次過發放5,000元消費券，並在復活節前派發，相信非所有市民用於購買旅遊產品上，也能刺激本地消費意慾。黃家和期望，隨著更多內地旅客訪港，以及港人外遊情況逐漸降溫，年中起餐飲業能全面復常。

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記者：陳麗娜