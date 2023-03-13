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【12怪盜】MIRROR全員首部電影開鏡在即　怪盜造型曝光12子全黑晒冷

娛樂 13:36 2023/03/13

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

人氣男團MIRROR首部電影《12怪盜》的造型照曝光。

由楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）與姜濤組成的本地男團MIRROR有新搞作，12子齊集拍攝電影《12怪盜》，並為MIRROR的首部電影作品。

【MIRROR】12子本月推出首支英文團歌　演唱會事故後再攻國際市場　

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12子造型

近日有傳MIRROR 12子將全員拍攝電影，並傳出首部電影會於今年開鏡的消息。

MakerVille為電影《12怪盜》開通FB和IG，於官方社交平台上載最新宣傳照，吸引一眾鏡粉追蹤及讚好。

MIRROR的怪盜造型亦一一公開，12子齊齊換上黑色服裝Chok爆示人，相信鏡粉定必十分期待。

【MIRROR】姜濤戒玩手機少睇社交媒體　教主AK回應梁文禮批評【有片】

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撰文 : TOPick柴犬出動

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